Tysk lastbilproducent er klar til serieproduktion af tung elektrisk lastbil-serie

Lørdag 10. juli 2021 kl: 08:00

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Tilbage i 2016 kunne Mercedes-Benz præsentere den første fuldelektriske prototype-lastbil. To år senere i 2018 var konceptbilen eActros klar til at rulle ud på vejene hos udvalgte kunder. Siden da er det blevet til over 500.000 testkilometer i daglig kundedrift.Den nye batteri-elektriske eActros, der bliver sat i serie-produktion i andet halvår i år på koncernens lastbilfabrik i Wörth i Sydtyskland, vil have en rækkevidde på op til 400 kilometer mellem hver opladning afhængig af kørselsforhold og model.Marketing og eMobility launch manager hos Mercedes-Benz Trucks i Danmark, Mikael Voigt, ser frem til at byde de første danske kunder velkommen bag rattet i eActros, som klarer samme nyttelast som søstermodellen med dieselmotor.- Vi glæder os helt enormt til at kunne tilbyde vores kunder den færdige version af eActros, for der er virkelig tale om en lastbil, der lægger afstand til konkurrenterne. Rækkevidden er nu så lang, at lastbilen nemt klarer både bydistribution og regional distribution, og da nyttelasten ikke adskiller sig fra Actros med dieselmotor, appellerer eActros nu til endnu flere kunder. Og med det netop indgåede infrastrukturforlig er der desuden sikret et betydeligt tilskud til anskaffelse af grønne lastbiler allerede i 2022, siger Mikael Voigt.