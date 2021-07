El-busser udgør en trediedel

Tirsdag 13. juli 2021 kl: 08:00

Af: Jesper Christensen Listen over batteri-elektriske busser er trods omfanget af leverede busser kort. I årets første halvdel var der tre mærker, hvor de to af dem tog det meste. Det var kinesiske Yutong med 57 og Volvo Busser med 29. Den sidste batteri-elektriske bus, der er blevet indregistreret i Danmark i årets første halvår stod kinesiske Golden Dragon for.









Mærke Periode Periode året før Antal Andel i procent Antal Andel i procent Yutong 57 65,52 % - - Volvo Busser 29 33,33 % - - Golden Dragon 1 1,15 % - - I alt 87

(Kilde og tabel: Bil statistik, De Danske Bilimportører)

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.