Juni gav vestsvensk sejr

Onsdag 7. juli 2021 kl: 11:20

Mærke Juni 2021 Juni 2020 Juni 2019 Antal Andel i procent Antal Andel i procent Antal Andel i procent Volvo Trucks 160 42,11 % 79 36,24 % 205 28,63 % Scania 88 23,16 % 68 31,19 % 296 41,34 % MAN 56 14,74 % 22 10,09 % 71 9,92 % Mercedes-Benz 49 12,89 % 36 16,51 % 85 11,87 % DAF 10 2,63 % 7 3,21 % 28 3,91 % Renault Trucks 9 2,37 % 4 1,83 % 17 2,37 % Iveco 8 2,11 % 1 0,46 % 14 1,96 % Dennis Eagle - - 1 0,46 % - - I alt 380

218

716



(Kilde og tabel: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)



Af: Jesper Christensen Sammenligningen skal ses i lyset af, at juni 2020 var præget af corona-tiden, der lagde en dæmper på nyregistreringerne, mens juni 2019 var præget af nye EU-regler, som satte skub i nyregistreringerne - især i første halvdel af måneden.I nedenstående tabel kan man se registreringstal og markedsandele for de forskellige mærker, der leverer lastbiler over 16 ton i Danmark, for juni i årene 2021, 2020 og 2019.