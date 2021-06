Indsmugling af 1,5 ton hash kostede bagmand seks år i fængsel

Fredag 25. juni 2021 kl: 14:58

Af: Redaktionen Den 37-årige var den sidste af i alt 42 personer, der har fået dom i den omfattende narkosag, som Særlig Efterforskning Vest har stået for efterforskningen af. Samlet set er der uddelt 131 års fængsel, og der er blevet beslaglagt over et ton hash i sagen.Ved en retssag, der blev afholdt 18. juni, erkendte den 37-årige, at han med base i Spanien havde stået for at bestille hashen og sørge for, at den blev kørt til et lager i Horsens, hvorfra stofferne blev videredistribueret til forskellige købere i Danmark.Den 37-årige blev ud over fængselsstraffen idømt konfiskation af tre millioner kroner, som vurderes til at være den fortjeneste, som han fik ud af sin rolle som bagmand i narkonetværket. Den dømte modtog dommen, og han blev varetægtsfængslet efter dommen, og indtil afsoning kan påbegyndes.

Anholdt i Marokko

Smuglingen af hashen fandt løbende sted fra sommeren 2017 og frem til marts 2018, hvor Særlig Efterforskning Vest efter flere måneders efterforskning slog til i samarbejde med politiet i flere europæiske lande. 20 personer blev ved den lejlighed anholdt.





Den 37-årige var den gang ikke at finde, men han blev sammen med en 26-årig mand efterlyst internationalt, og i februar sidste år blev begge anholdt af marokkansk politi, som udleverede dem til Danmark i december.





- Den 37-årige var en af bagmændene i et meget omfattende og organiseret netværk, som blev standset og optrevlet på grund af rigtig godt efterforskningsarbejde fra politiets side. Jeg er tilfreds med, at der med dommen nu er sat punktum i sagen, og at så mange forskellige led i netværket er blevet idømt fængselsstraffe, siger specialanklager Morten Rasmussen fra Særlig Efterforskning Vest.





Den 37-årige erkendte forholdene og modtog dommen.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.