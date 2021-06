Det går den rigtig vej

STATUS-NOTAT OM LUFTKVALITETEN:

Fredag 25. juni 2021 kl: 10:34

Luften overvåges hele året



Af: Redaktionen Ifølge Miljøstyrelsen er luftkvaliteten i Danmark i løbet af de sidste årtier blevet markant bedre. Et nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, viser eksempelvis, at indholdet af kvælstofdioxid (NO2) i luften er faldet 50 procent siden 2005. Notatet viser også, at luftens indhold af partikler er faldende. Mængden af partikler mindre end 2,5 µm er faldet med 30-50 procent og mængden af partikler mindre end 10 µm er faldet med 30-45 procent siden målingerne begyndte i henholdsvis 2007/2008 og 2001.Den bedre luftkvalitet kan blandt andet forklares med et generelt fald i udledningerne - særligt fra trafikken. Men også naturlige variationer i de meteorologiske forhold har haft indflydelse på faldets størrelse.Der ses et markant fald i niveauerne af luftforurenende stoffer fra 2019 til 2020, hvilket skyldes den løbende reduktion af udledninger af luftforurening og effekten af COVID-19-restriktionerne. De naturlige variationer i de meteorologiske forhold har også haft betydning for ændringerne fra 2019 og 2020.Det er Miljøstyrelsen, der i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, måler luftens indhold af luftforurenende stoffer. I luftovervågningsprogrammet med fokus på human sundhed indgår i alt 14 målestationer fordelt over Danmark.Der er placeret gademålestationer og bybaggrundsstationer i København, Aalborg, Aarhus og Odense. Derudover er der en forstadsstation i Hvidovre og fire landbaggrundsstationer. Fra målestationerne måles på de luftforureningskomponenter, der særligt har en indflydelse på den menneskelige sundhed. Det er kvælstofdioxid (NO2), kvælstofoxider (NOx), ozon (O3), carbonmonoxid/kulilte(CO), svovldioxid (SO2) og partikler (PM10, PM2,5 og partikelantal).Interesserede kan læse DCE notatet ”Status på målinger af luftkvalitet i 2020”