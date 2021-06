Ny politisk aftale om revision skal styrke indsatsen mod fejl og svindel

Fredag 25. juni 2021 kl: 09:44

Aftalepartierne er blevet enige om:

Krav om brug af revisor for flere virksomheder i udvalgte risikobrancher med en omsætning på 5-8 millioner kroner. Det drejer sig om cirka 700 virksomheder, hvoraf langt størstedelen allerede frivilligt tilvælger revisorbistand

Virksomheder med en balancesum over 50 millioner kroner skal fremover ikke kunne fravælge en erklæring om revision eller udvidet gennemgang - uanset størrelsen af deres omsætning og antallet af ansatte. Det drejer sig om i alt cirka 4.500 virksomheder, hvoraf størstedelen allerede frivilligt anvender disse erklæringstyper

Kontrollen med virksomheders overholdelse af selskabs-, bogførings- og årsregnskabsloven styrkes, så blandt andet nystartede virksomheder kan kontrolleres tidligere

Administrative lempelser i form af fjernelse af kontantpligten i B2B-handel, samt ensretning af indberetningsdatoer for årsrapporter og oplysningsskema

Fakta om revision:

Revision har til formål at sikre, at virksomhedens årsregnskab, herunder skatte- og afgiftsposter, er uden væsentlige fejl og mangler

En revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant og bidrager til årsregnskaber af høj kvalitet og til gennemsigtighed og tillid til rigtigheden af informationerne i regnskabet - til gavn for investorer, interessenter, myndigheder og offentligheden generelt

Der findes fire forskellige typer af erklæringer en godkendt revisor kan afgive på et årsregnskab

Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i regnskabet.

Hvert år indberetter omkring 300.000 danske virksomheder deres årsrapport til offentliggørelse.

Heraf 120.000 med en erklæring om revision eller udvidet gennemgang, knap 3.000 med en erklæring om review og ca. 100.000 med en erklæring om assistance

Størstedelen af virksomhederne er i dag ikke omfattet af krav om revision af årsregnskabet på grund af deres størrelse, alligevel vælger mange frivilligt at inddrage en revisor

Af: Redaktionen En stor del af de danske virksomheder indberetter hvert år en årsrapport, der giver et overblik over både indtægter, udgifter og andre finansielle poster. Men der sker fortsat fejl og visse virksomheder svindler bevidst. Samtidig viser en undersøgelse fra 2018, at virksomheder, der anvender revisor, laver færre fejl i deres indberetninger.Derfor er S-Regeringen, Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Alternativet blevet enige om en aftale om øget brug af revisorbistand.Derudover er aftalepartierne enige om at styrke kontrollen med bogføring med videre og dermed give mulighed for, at der kan sættes hurtigere og mere effektivt ind mod svindel, da undersøgelsen viser, at der er en særlig risiko forbundet med, at der kan gå op til 23 måneder efter stiftelsen af en virksomhed, før den skal indberette sit første årsregnskab.På den måde sættes der tidligere og bredere ind for at mindske snyd og nedbringe antallet af fejl i virksomhedernes indberetninger.