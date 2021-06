Norsk logistik-koncern etablerer nyt distributionspunkt i Aalborg

Tirsdag 22. juni 2021 kl: 12:33

Af: Redaktionen Lejeaftalen omfatter 2.000 kvadratmeter lager- og distributionsfaciliteter i en af Port of Aalborgs nye lagerhaller, som fremadrettet bliver en central del af logistikvirksomhedens nordjyske distributionsled.





- Vi er først og fremmest glade for, at aftalen er faldet på plads. Vi har gennem længere tid været på udkig efter en lokation til et nyt distributionspunkt, der skal dække vores aktiviteter i hele Nordjylland. Og her har erhvervsparken ved Østhavnen vist sig som en ideel placering, siger distributionschef hos Bring Danmark, Johnnie Guldbrandt.







Foruden at styrke Bring's tilstedeværelse i Nordjylland, skal det nye distributionspunkt også sætte yderligere skub i Bring's udvikling inden for e-handel og ambitioner på klimaområdet. Blandt andet er bygningen nyopført og gearet til opladning af elbiler, hvilket passer til Bring's vision om, at både transportmidler og distributionscentre i 2025 skal køre på vedvarende energikilder.





- Vi flytter ind lige inden Black Friday og julen, der er vores travleste tid på året, så vi får optimale forudsætninger for at yde god service for vores nordjyske kunder, lyder det fra direktør for e-handel og logistik hos Bring Danmark, Per Buus.





Aftalen mellem Port of Aalborg og Bring træder i kraft 1. november 2021.





