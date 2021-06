Østsvenske lastbiler kan leveres med længere førerhuse

Mandag 21. juni 2021 kl: 15:14

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den øgede indvendige længde på 270 mm øger komforten på Scania's lastbiler til langturskørsel. Førerhusene bliver produceret af Scania's datterselskab Laxå Special Vehicles.- Med introduktionen af CR23- og CS23-førerhusene hæver Scania igen barren for premium-lastbiler yderligere. Vi blander nogle af mulighederne fra vores Scania CrewCab i vores store luksus førerhuse i R- og S-serien. Dermed tilføjer vi endnu mere generøse pladsforhold, der giver ekstra komfort og åbner for flere kreative løsninger i førerhusindretningen, siger Stefan Dorski, der er Senior Vice President og chef for Scania Trucks.Beslutning om at tilbyde forlængede førerhuse produceret i små serier til R- og S-serierne er baseret på en vedholdende efterspørgsel fra flere markeder på førerhuse med ekstra indvendig længde. Med de ekstra 270 mm indvendigt kan chauffører, der ofte overnatter i førerhuset, eksempelvis en køje, der er 100 cm bred, uden at de skal trække den ud eller skubbe den sammen i forbindelse med deres hvil.Den ekstra plads skabes ved hjælp af eksisterende førerhuskomponenter fra Scanias modulopbyggede førerhusprogram. De første kundeleverancer af CR23- og CS23-førerhusene er planlagt til 3. kvartal i år.- Scanias plan er at få de forlængede førerhuse certificeret i henhold til EU’s regler for helbilsgodkendelse i fjerde kvartal i år, men i nogle lande vil disse køretøjer i første omgang kunne godkendes individuelt på deres respektive markeder, siger Stefan Dorski.Andre brugere af de forlængede førerhuse kan være køreskoler, forsvaret og bjergningsbiler, hvor der ofte kan være brug for at medtage ekstra passagerer.De 2 nye førerhus varianter kan også anvendes i forbindelse med tanktrailere hvor man til forskel fra en almindelig standard ISO trailer på 13,6m, ikke er ude på maksimal vogntogslængde.