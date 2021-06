Politisk aftale sikrer 850 millioner kroner til udvikling af bæredygtige energibærere

Fredag 18. juni 2021 kl: 10:35

Fakta:

EU-Kommissionen giver via IPCEI mulighed for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (Important Projects of Common European Interest)

Når et projekt bliver godkendt til støtte via IPCEI, er rammerne for statsstøtte mere fleksible end de normalt ville være

Det er en forudsætning for deltagelse, at der både tildeles statsstøttemidler, samt at de deltagende virksomheder også bidrager med finansiering selv

Projekterne kan spænde over hele værdikæden for brint og PtX-produkter: Fra produktion (elektrolyseanlæg) til lagring, transport og distribution (rør, tankstationer, lagringsteknologier, mv.) samt anvendelse i diverse sektorer (fx tung transport og industri)

Et IPCEI-projekt skal være et væsentligt bidrag til EU's konkurrencedygtighed og involvere mere end én medlemsstat – fordelene skal komme en væsentlig del af EU til gode

Dansk deltagelse i IPCEI-projektet kan hjælpe til skabe et marked, hvor brint og PtX-produkter kan afsættes. De deltagende virksomheder kan desuden bidrage til at skubbe brint-udviklingen i en grønnere retning i en europæisk kontekst

Danmarks finansiering til IPCEI for brint er en kombination af nye midler samt omprioritering af eksisterende midler. Der er blandt andet afsat 610 millioner kroner af nye midler og 240 millioner kroner af eksisterende midler

Af: Redaktionen En stærk transportsektor, en stor produktion af vedvarende energi, et robust forskningsmiljø og en lang tradition for at samarbejde på tværs betyder, at dansk erhvervsliv har et stort potentiale for at bidrage til udviklingen af CO2-reducerende energibærere. Den politiske aftale, der afsætter de nævnte 850 millioner kroner til udviklingen af Power-to-X-projekter i Danmark og EU, er indgået mellem S-Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.- Produktion af grøn brint har et kæmpe potentiale, både for at skabe CO2-reduktioner og for at blive Danmarks næste grønne erhvervseventyr. Med en fælles, europæisk indsats kan vi for alvor få teknologien op i skala og ned i pris og sætte fart på den grønne omstilling af f.eks. skibs- og luftfarten, der ikke umiddelbart kan elektrificeres direkte. Vi afsætter 850 mio. kr. for at give de danske virksomheder de bedste forudsætninger for at udvikle Power-to-X-teknologi og være med til at kickstarte produktionen af grønne brændstoffer. Det kommer ikke kun Danmark til gavn, men også hele Europa, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).Midlerne afsættes til et fælleseuropæisk projekt om brint, et såkaldt IPCEI, der har til formål at understøtte store, transnationale udviklingsprojekter, som kan komme hele Europa til gavn. Fordelen ved at give støtte gennem IPCEI er, at det giver mere fleksible rammer for at understøtte udbuddet af brint og andre PtX-projekter, der er baseret energi fra eksempelvis vindmøller og solceller, med henblik på at bringe omkostningerne ned, så udbuddet på sigt kan matche efterspørgslen på markedsbaseret vilkår.- Vi skal sørge for, at det bliver danske virksomheder, der bliver kaldt på, når det drejer sig om at knække koden til fremtidens grønne brændstoffer både i Europa og i verden. Derfor er jeg glad for, at regeringen har fået opbakning til, at vi kan give udviklingen og produktionen et rygstød. Det vil styrke vores eksport, skabe flere grønne arbejdspladser og rykke os endnu et skridt på vejen til at indfri vores klimambitioner, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Virksomheder i hele Europa - også i Danmark - viser stigende interesse for at investere i og udvikle bæredygtig produktion af brint med henblik på at gøre den konkurrencedygtig inden for blandt andet den tunge industri og den tunge transport, som i dag udleder store mængder CO2. Danmark indstiller i alt seks projekter til at modtage støtte, og regeringen har høje forventninger til de danske projekter, der er indstillet. I begyndelsen af juni begyndte processen med at matche de seks danske projekter med andre landes projekter. I juli forventes den endelige udvælgelse at finde sted.Det er Erhvervsstyrelsen, der står for behandlingen af de danske ansøgninger på området – se mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.