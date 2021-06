Parter på søfartsområdet er blevet enige om ny overenskomst

Onsdag 16. juni 2021 kl: 09:00

Af: Redaktionen Mandag eftermiddag blev underskrifterne sat på det papir, der regulerer løn- og arbejdsforhold i for en række officerer i skibsfarten i den kommende tre-års periode. Underskrifterne blev sat på papiret efter et længere forhandlingsforløb mellem Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening, og Metal Maritime. Den nye overenskomst afløser den, der udløb 1. april sidste år.- Det har på mange måder været et anderledes forløb, hvor forhandlingerne i lange perioder har måttet køre virtuelt, men jeg vil gerne kvittere for samarbejdet, som har ledt til, at vi i dag endelig har kunnet underskrive en ny overenskomst, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Over den treårige periode vil grundlønningerne og pensionsbidraget stige med 7,2 procent, mens overtids- og genebetalinger vil stige med 4,8 procent. Dermed ligger aftalen sig på niveau med forårets overenskomst for de menige, der tog afsæt i transportforliget.Endelig er forældreorlovsperioden forlænget med tre uger, ligesom det blev forlænget for resten af arbejdsmarkedet sidste forår.- Jeg er glad for, at vi med aftalen her også giver mulighed for en længere forældreorlov - både for mødre og fædre. Dermed er vi også klar til at leve op til det kommende krav om øremærket orlov til fædre, siger Anne W. Trolle.Grundlønnen stiger med 5,0 procent med virkning fra 1. april 2021 og med yderligere 2,2 procent 1. april 2022. Overtids- og genebetalingen stiger på samme tidspunkter med henholdsvis 3,2 procent og 1,6 procent. Pensionsbidraget stiger som det eneste 1. april 2020 med 7,2 procent - for det første år konverteret til et engangsbeløb.