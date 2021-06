Færre bilister er blevet taget for at overtræde fartsgrænserne

Tirsdag 15. juni 2021 kl: 21:00

Fakta om tallene:



2017: 590.647

2018: 545.149

2019: 523.890

2020: 447.806

2021 til og med 10. februar: 35.682

Af: Redaktionen Gjensidige Forsikring har fået aktindsigt hos Rigspolitiet og fået en opgørelse over antal udskrevne fartbøder.Hvor der i 2017 blev blitzet 590.647 bilister, faldt tallet i 2020 til 447.806.- En del af nedgangen i hastighedssager handler selvfølgelig om, at en del bilister kører ordentligt, og at kampagner og oplysning har virket. Derudover har nedlukningen også gjort, at der har været mindre trafik, og så kan vi også se, at der næsten er opstået en industri indenfor advarsel af bilister mod fartkontroller, og det kan vi helt sikkert også se i de her tal, siger Henrik Sagild.Mange bilisters store fokus på at undgå at blive blitzet fremfor at fokusere på at overholde hastighedsbegrænsningerne, får Henrik Sagild til at sende en venlig opfordring.- Vi har hastighedsbegrænsninger på vejene, fordi de minimerer risikoen for ulykker, og fordi det er med til at gøre skaderne mindre, hvis ulykken sker. Og ofte er det minimalt med tid, du sparer. Hvis du eksempelvis kører 95 kilometer i timen i stedet for 80 over en strækning 10 kilometer sparer du ca. 1 minut, og det står slet ikke mål med risikoen for at ende i en ulykke, siger han.For perioden 1. januar 2017 til og med 10. februar 2021 blev der på årsbasis registreret følgende bødesager på faste og mobile fartstandere.