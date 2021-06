Politisk aftale sikrer elnettet til at kunne håndtere bæredygtigt produceret el

Tirsdag 8. juni 2021 kl: 10:42

Af: Redaktionen For at sikre en omstilling af Danmark og 70 procents reduktion af CO2-udledningen skal elektricitet indgå i flere sammenhænge, end tilfældet er i dag. Der skal eksempelvis bruges mere strøm til opladning af elbiler og individuelle varmepumper. Det kræver, at de virksomheder, som leverer strøm, de såkaldte netvirksomheder, får nye rammer, som understøtter, at elnettet kan håndtere det øgede forbrug, uden at elpriserne skyder i vejret. Aftalen er dermed det første skridt mod at sikre, at det danske distributionsnet for el er gearet til fremtidens øgede forbrug af strøm.- I fremtiden skal Danmark i langt højere grad drives af grøn strøm. Med den her aftale lægger vi fundamentet til elektrificeringen af Danmark. Vi sikrer, at elnettet ikke bliver en stopklods, men derimod et solidt udgangspunkt for at understøtte den grønne omstilling. Aftalen er med til at sikre, at vi er på forkant med udviklingen samtidig med, at det ikke bliver på bekostning af forbrugernes elregning, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).Aftalen leverer også på ét af benene i den kommende elektrificeringsstrategi. Når reguleringen af netvirksomhederne gøres klar til den øgede elektrificering skabes bedre forudsætninger for, at strømmen fra eksempelvis vindmøller og solceller bliver udnyttet bedst muligt, og at aktører på tværs af sektorer får de bedste muligheder for at elektrificere.Der sikres samtidig ordnede forhold i el-sektoren, med lige konkurrenceforhold mellem netvirksomhederne, der beskytter forbrugeren mod højere elpriser. Aftalen indeholder også en opdatering af reguleringen for strømafbrud hos forbrugerne, hvor der er balance mellem omkostninger og leveringskvaliteten. Det sikrer tryghed for strøm i stikkontakterne, også i en fremtid med et væsentligt anderledes elforbrug.Aftalen er indgået mellem S-Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale , Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet, og den sikrer dermed en robust og fremtidssikret regulering.