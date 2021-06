Varebil har en elektronisk assistent med på turen

Fredag 4. juni 2021 kl: 11:50

Af: Redaktionen De nye Daily'er kører med den Alexa-baserede Iveco Driver Pal, der er den nye stemmeassistent, som betyder, at chaufføren kan interagere med køretøjet og med andre chauffører via stemmekommandoer og derigennem få en sikker, stressfri og behagelig kørsel.Iveco Driver Pal fra Alexa er en digitale assistent, der er fuldt integreret med Alexa-teknologien, der betyder, at chaufføren kan tage sit digitale liv med om bord i bilen, interagere via sin stemme med køretøjet og andre chauffører i biler med tilsvarende opkoblingsmuligheder samt tilgå Iveco opkoblede tjenester.Udover Alexas standardegenskaber, tilbyder Iveco Driver Pal MyIveco-funktion, der er udviklet i samarbejde med Amazon Web Services, som gør det muligt for chaufføren at kontrollere køretøjets vedligeholdelsestilstand, indstille og styre navigationssystemet, anmode om assistance om nødvendigt, samt anmode om kørestilstip til at spare brændstof og køre sikkert.Systemet kan også give adgang til opkoblede Iveco On-tjenester, der er udviklet til at understøtte kundernes forretning på en proaktiv og effektiv måde.







En anden funktion i systemet er MyCommuniyt, som bringer chaufføren i kontakt med andre chauffører med samme systemer. Her kan chaufførerne udveksle råd og bede om hjælp til at undgå ikke-planlagte stop og forsinkelser og få information om trafikkøer og andre trafikforhold. Sprogbarriererne løses ved hjælp af automatisk oversættelse.









