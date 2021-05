Rederiorganisation har fået nyt medlem af bestyrelsen

Torsdag 27. maj 2021 kl: 11:47

Jacob Meldgaard, administrerende direktør, Torm A/S (formand) (genvalgt)

Henriette H. Thygesen, administrerende direktør, Maersk Fleet and Strategic Brands, A.P. Møller - Mærsk (næstformand)

Torben Carlsen, administrerende direktør, DFDS A/S (genvalgt)

Jan Rindbo, administrerende direktør, Dampskibsselskabet Norden A/S (genvalgt)

Christian M. Ingerslev, administrerende direktør, Maersk Tankers A/S (genvalgt)

Lars Hjorth Simonsen, Skibsreder, M. H. Simonsen ApS

Peter Lytzen, administrerende direktør, Esvagt A/S

Thorsten Jalk, administrerende direktør, Ziton A/S (nyt medlem)



Af: Redaktionen - Jeg er glad for tilliden og ser frem til arbejdet i Danske Rederiers bestyrelse med at sikre de bedst mulige vilkår for at drive rederivirksomhed i og ud af Danmark. Vi er en af verdens allerstørste søfartsnationer og har aktiviteter i stort set alle segmenter - den position skal vi bevare, sagde Thorsten Jalk i forbindelse med valget til bestyrelsen.Administrerende direktør i rederikoncernen Torm, Jacob Meldgaard, der blev genvalgt til bestyrelsen og som formand for Danske Rederier, takkede Martin Fruergaard for hans indsats i bestyrelsen og ønskede ham god vind med hans nye opgave hos Pacific Basin i Hongkong.- Samtidig vil jeg ønske Thorsten Jalk et varmt velkommen i bestyrelsen. Han repræsenterer et af vores vækstsegmenter, og han vil uden tvivl kunne bidrage i bestyrelsesarbejdet blandt andet med hans store viden om offshore-vind, sagde Jacob Meldgaard.På generalforsamlingen blev yderligere fire medlemmer af bestyrelsen genvalgt.Der var som nævnt ovenfor genvalg til Jacob Meldgaard som formand. Det samme gjaldt Henriette H. Thygesen, der er administrerende direktør i Maersk Fleet and Strategic Brands hos A.P. Møller - Mærsk. Hun fortsætter som næstformand.Derudover var der genvalg til bestyrelsen til Torben Carlsen, administrerende direktør i DFDS A/S; Jan Rindbo, administrerende direktør i Dampskibsselskabet Norden og Christian M. Ingerslev, administrerende direktør i Maersk Tankers A/SDen samlede bestyrelse ser herefter sådan ud: