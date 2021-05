Forsyningsselskab er blevet forsynet med nyt man-skab med kraner

Tirsdag 25. maj 2021 kl: 12:33

Af: Redaktionen De to lastbiler er hver opbygget med en Hiab X-HiPro 122 E-3 XSD-stykgodskran og et Sawo CLF219S-3W wirehejs.Kranen er i 12 tm-klassen med en hydraulisk rækkevidde på 10,2 meter med sine tre udskud og fastmonterede støtteben med hydraulisk udtræk. Fjernbetjeningen er XSDrive med seks manøvrehåndtag.Wirehejset har en tipkapacitet på 18 ton og har el/pneumatisk styring fra førerhuset.Til hver bil hører en NOPA CPL320-container med fjedreside i venstre side samt svenskeropluk i højre side samt to Kinshofer-sandgrabber af typen KM 605U på 400 liter.HOFOR forsyner byer i Hovedstadsområdet med eksempelvis vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling.