Shipping-virksomhed med hovedkontor i Esbjerg åbner kontor i Thyborøn

Fredag 21. maj 2021 kl: 10:35

Af: Redaktionen - Vi har været involveret i en del opgaver de senere år, og da vi ser et stort fremtidigt potentiale, har vi nu besluttet at åbne kontor på havnen i Thyborøn. Det sker i samarbejde med en lokal partner, Kynde & Toft, siger Søren Stougaard fra Blue Waters Port Service Division.Kynde & Toft har siden starten i 1958 været involveret i fiskeindustriens tekniske udvikling. I de seneste 30 år har firmaet udviklet og produceret hydrauliske anlæg og komponenter. Desuden arbejder firmaet med større og mindre stålkonstruktioner, forlængelse af fartøjer og reparation af alle slags entreprenørmaskiner.









Firmaet, der har 72 ansatte, er hjemmehørende i Thyborøn, hvor dets samlede areal på omkring 4.000 kvadratmeter består af værksteder, lager- og kontorfaciliteter. Ydermere er de medejere af flydedokken i Thyborøn. Firmaet råder desuden over to mobilkraner, og administrerende direktør for Kynde & Toft, Niels Olaf Vinther Jensen er glad for det nye samarbejde.





- Hos Kynde & Toft har vi gennem årene udviklet vores forretning, og med samarbejdet med Blue Water tager vi endnu et skridt fremad. Vi ser gode muligheder i samarbejdet, som vi være til gavn for vores to firmaer - og for nye og eksisterende kunder og samarbejdspartnere, siger Niels Olaf Vinther Jensen.







I alle danske havne

Blue Water, der er en af Danmarks største transport- og logistikkoncerner, har en betydelig position indenfor havnerelaterede opgaver, såsom stevedoring, skibsmægleri og oplagring. Virksomheden tilbyder sin services i alle danske havne - gennem egne kontorer og gennem samarbejdspartnere.





- Det er vigtigt for Blue Water at have en dygtig lokal partner - også i Thyborøn, og i det nye samarbejde supplerer vi hinanden rigtig godt. Kynde & Toft har omfattende forretning og forankring i området, og vi supplerer med vores store netværk og ekspertise, hvilket gør os i stand til at levere flere services til eksisterende kunder, ligesom vi ønsker at tilbyde vores service til nye kunder, siger Søren Stougaard.







Havnedirektøren er positiv

Thyborøn Havn er en dynamisk havn med en fast position blandt de tre største fiskerihavne i Danmark. Men havnen er også atypisk, da den i modsætning til andre fiskerihavne samtidig har et meget stort godsflow og de seneste ti år har udviklet sig fra at være en ren fiskerihavn til også at være hele Midt- og Vestjyllands godshavn. Placeringen på vestkysten med forholdsvis kort afstand til produktionsdanmark kombineret med stor vanddybde, gode kajanlæg og lagerfaciliteter har gjort, at der fragtes omkring 1,5 millioner ton gods over kajanlægget om året.





- For Thyborøn Havn er det meget positivt, at Blue Water Shipping etablerer sig fast i Thyborøn i samarbejde med en lokal aktør. Det understøtter i høj grad havnens strategi og satsning på gods og offshore, som vi har og fortsat investerer i. Vi glæder os til et fortsat og nu lokalt samarbejde med Blue Water Shipping, siger havnedirektør i Thyborøn Havn, Jesper Holt Jensen, der er glad for Blue Waters etablering i Thyborøn.





Jesper Holt Jensen peger på, at havnen har sat kurs mod fremtidige offshore-aktiviteter. Især er der stor opmærksomhed omkring de kommende offshore-vindmølleparker "Vesterhav Nord og Syd" og "Thor" plus den kommende energi-ø i Nordsøen. Havnens infrastruktur er under udvikling, og med gode projektkajfaciliteter er den fuldt gearet til at være servicebase og installationshavn for offshoreprojekter.











