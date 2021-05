Samarbejde mellem lastbilproducenter og gas-selskab skal bane vejen for tyske brinttankstationer

Fredag 21. maj 2021 kl: 09:17

Af: Jesper Christensen Nikola Motors og CNH's Iveco samarbejder om at udvikle og producere en brint-elektrisk lastbil på basis af Iveco's tunge lastbil-modeller. Den brint-elektriske lastbil-serie vil blive produceret på Iveco's fabrik i Ulm i Sydtyskland og ventes på vejen i 2023.Samarbejdet mellem de tre parter forventes at skabe et omkostningseffektivt distributionsnet af hydrogen - fra produktion, oplagring og tankstationer i Tyskland - for at imødekomme transportvirksomhedernes behov for energi oplagret i brint.Nikola vil lede installationen af brinttankstationerne til alle de brintelektriske køretøjer, hvor OGE vil levere brinten. OGE råder over 12.000 kilometer rørledninger til distributioen af naturgas.Parterne samarbejder med det mål at øge tilgængeligheden af brint-elektriske køretøjer og den nødvendige infrastruktur, der er nødvendig for at operere med brintelektriske lastbiler.