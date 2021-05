Shuttlebusser skal redde Kristi himmelfartsferien

Onsdag 12. maj 2021 kl: 15:13

Af: Redaktionen - Når landet er i gang med at åbne, så stiger interessen altså også for at komme hjemmefra og få nogle oplevelser. Derfor er begrænsningen på busserne selvfølgelig en udfordring på den måde, at vi har flere rejsende, end vi kan komme i busserne, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Og da interessen for at komme til Bornholm i bil også er stor omkring Kristi himmelfart, er løsningen med flere busser på færgens vogndæk ikke en mulighed. I stedet kører der shuttlebusser mellem Rønne og København på de store hjemrejsedage i den kommende weekend.- På den måde kan vi tilbyde gæsterne deres tur til Bornholm og samtidig overholde kravet om kun at sælge halvdelen af sæderne i bussen, siger Jesper Skovgaard.Gæsterne på shuttlebussen tjekker ind i terminalen i Rønne og går ombord på hurtigfærgen. I Ystad går de fra borde og bliver hentet af en ny bus, som tager dem med til København.Shuttlebusserne sættes ind på afgange fra Rønne både lørdag og søndag. De rejsende får direkte besked om, hvordan de kommer ombord.