Skandinavisk flyselskab starter direkte flyvinger mellem Oslo og New York

Onsdag 12. maj 2021 kl: 11:41

Af: Redaktionen Selskabet vil flyve på ruten med to ugentlige rundture med afgang fra Oslo onsdag og lørdag og fra New York torsdag og søndag.









SAS vil løbende vurdere, om frekvensen skal øges.









SAS indstillede flyvningerne på ruten 13, marts sidste år på grund af rejseristriktionerne som blev indført for at dæmme op for spredning af corona-virus.













