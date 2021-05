Bagmand, mellemmænd og kurérer fik dom i narkosag

Onsdag 12. maj 2021 kl: 10:28

Af: Redaktionen De syv, der er dømt i større eller mindre omfang i sagen, blev idømt fængselsstraffe på mellem 5 og 10 år. To af sagens tiltalte, der ikke er danske statsborgere, blev udvist med indrejseforbud for bestandig.Kokainen blev smuglet ind i landet som almindelig flybagage i rullekufferter af brasilianske kurérer.Politiet har blandt andet brugt aflytning, fysisk observation og hemmelige ransagninger i efterforskningen, hvilket førte til en koordineret anholdelsesaktion torsdag 12. marts 2020.- Både i anklagemyndigheden og hos efterforskningen kan vi være tilfredse med, at det er lykkedes at rejse sager mod flere led i smuglerkæden: de brasilianske kurérer, der for en lav betaling har foretaget den risikofyldte flyrejse med kokainen; mellemmændene og dem, der har opbevaret og transporteret stofferne i Danmark; og sidst, men ikke mindst en bagmand, der har haft kontakterne i produktionslandet, siger senioranklager Kristoffer Petersen, som sammen med anklager Anne Wind har ført sagen.Sagen har været påvirket af coronapandemien, da en af forsvarerne undervejs har været smittet. Derfor blev flere retsdage aflyst.- Men med en stor og ihærdig indsats fra både retten og de mange forsvarere lykkedes det hurtigt at finde nogle aftener og søndag, hvor vi kunne indhente det tabte. Det viser, at alle parter lægger sig i selen for at få fremmet sagerne hurtigst muligt, siger Kristoffer Petersen.De syv dømte udbad sig alle betænkningstid vedrørende anke af dommen.