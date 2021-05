Taxi-selskab har fået ny direktør

Tirsdag 11. maj 2021 kl: 15:42

Af: Redaktionen Stefan Sommer, der er 56-år, kommer til fra en stilling som Senior Vice President hos Mate.bike, som udvikler elektriske cykler. Stefan Sommer har derudover erfaring fra service- og transportbranchen - eksempelvis fra DHL, Bring, PostNord og GLS.- Det har været en vigtig faktor i ansættelsen, siger bestyrelsesformand i Taxa 4×35 Palle Christensen og fortsætter:- Det har haft stor betydning for os, at vi kunne ansætte en ny direktør, der både kommer med et stort kendskab til transportbranchen, men også er visionær og kommer med ideer til, hvordan Taxa 4×35 skal se ud i fremtiden. Stefan passer perfekt ind i det setup, hvor han kan trække fra sin godt og vel 20 års brancheerfaring i forhold til vores vognmandsejede forretning, ligesom hans gåpåmod kan være med til at fremtidssikre Taxa 4×35.Stefan Sommer selv ser også frem til sin nye rolle, hvor han skifter to hjul ud med fire.- Jeg har været glad for min tid i Mate.bike, men jeg ser meget frem til at skifte cykel ud med taxi. Der er ingen tvivl om, at taxi-branchen er et andet sted, end den var for 10 år siden, og der er udfordringer, men i lige så høj grad også muligheder, som jeg glæder mig meget til at udforske sammen med resten af Taxa 4×35, siger Stefan Sommer.Stefan Sommer overtager direktørsædet hos Taxa 4×35 fra Gert Frost, der har været administrerende direktør i selskabet i 2,5 år.- Der er sket rigtig meget i Taxa 4×35 under Gerts lederskab. For bare at nævne et par eksempler har Gert været en essentiel brik i at få implementeret et nyt turformidlingssytem, opkøb af flextrafikselskaber og opstart af flexkørsel. Der skal derfor lyde en stor tak til Gert for sin dedikation og for at gøre Taxa 4×35 bedre for både kunder og medarbejdere, siger Palle Christensen.