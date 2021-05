Uberettiget standsning på handicap-parkeringspladser bliver dyrere

Mandag 10. maj 2021 kl: 12:04

Af: Redaktionen - Jeg er glad for, der er opbakning til lovforslaget, så der allerede fra juli er en højere afgift til dem, der standser ulovligt på parkeringspladser forbeholdt personer med handicap. De pladser er forbeholdt personer med handicap af en årsag. Jeg håber, den forhøjede afgift er med til at sikre, at handicapparkeringen bliver brugt af dem, der rent faktisk har brug for den, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).