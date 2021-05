Bassen kører med kassen og meget mere

Af: Redaktionen Opbygningen består af en Hiab-kran i 30 tm-klassen af typen X-HiPro 302 EP-5 CD. Kranen har med sine fem udskud en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter. Den har CombiDrive3-radiostyring og LSS-H og LSS-V, som står for Load Stabilizing System, der både dæmper vandrette og lodrette bevægelser. Derudover har den BDA (Boom Deplayment Assistant) og SPA (Slew Parking Assistant), der sænker farten ved parkering samt sørger for, at kranen kan pakkes ud og parkeres sikkert uden skader.Kranen er monteret på et Sawo-krankonsol med hydrauliske låse.Bag kranen er monteret et Sawo-wirehejs af typen CLF432S-3W med en optrækskapacitet på 28 ton. Hejset er forberedt for montering af saltsprederudstyr. Hele herligheden er pakket ind i et komplet skørtesæt fra forskærm til bagende.Herfølge Vognmandsforretning beskæftiger sig hovedsagelig med entreprenørkørsel samt trælastkørsel på Sjælland.