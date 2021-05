Søtransport sparer lastbiltransport og skærer i CO2-udslippet

Onsdag 5. maj 2021 kl: 12:42

Af: Redaktionen Aalborg Portland afsætter hvert år over 1,3 millioner ton grå og hvid cement i Danmark, hvor godt 70 procent transporteres med skib til siloanlæg i en række danske havne. Beregninger fra Danmarks eneste cementproducent viser, at uden erhvervshavnene vil Aalborg Portland være nødsaget til at øge antallet af transporter med lastbiler med 18.000 om året for alene at dække den danske distribution, hvilket vil resultere i en væsentlig højere klimabelastning.I den forbindelse har ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Cowi foretaget en standardberegning for Danske Havne, der sammenligner CO2-udledningen via henholdsvis skib og lastbil på strækningen mellem Aalborg og Aabenraa, som er en af Aalborg Portlands fragtruter. Beregningen viser, at skibsfragt udleder 3,084 kg CO2 pr. ton, mens lastbilfragt udleder 7,693 kg CO2 pr ton. Det svarer til en CO2-forskel på 60 procent ved cementfragt til med skib.Ifølge Aalborg Portland er dansk industri derfor dybt afhængig af, at den maritime infrastruktur ikke nedprioriteres til fordel for eksempelvis boligbyggeri på havnene, hvis de danske klimamål skal kunne indfries i 2030.- De danske erhvervshavne er en vigtig del af vores distributionsnetværk, og generelt er de en overset faktor, når det gælder bæredygtighed inden for godstransport. Derfor mener vi også, at det er ærgerligt, at havnene rundt omkring i de danske byer bliver negligeret i disse år, hvor vi i industrien ellers vender hver en sten for at gøre vores aktiviteter mere bæredygtige, siger bæredygtighedschef Thomas Uhd fra Aalborg Portland.Han bakkes op af Tine Kirk Pedersen, der er direktør i Danske Havne. Hun udtrykker bekymring omkring de politiske prioriteringer, som i stigende grad tilgodeser byudvikling på bekostning af erhvervshavnene:- Det er bemærkelsesværdigt og bekymrende, at erhvervshavnene ikke får større politisk opmærksomhed – særligt når man tænker på, hvor højt den grønne omstilling prioriteres. Vi har brug for, at erhvervshavnene kommer helt op i toppen af den politiske dagsorden, når det gælder investeringer i infrastruktur til gavn for klimaet. Vi skal nok gøre vores til, at også erhvervslivet får øjnene op for transportmuligheder via havnene, siger direktør Tine Kirk Pedersen fra Danske Havne.Foruden skibsfragt af de mange millioner tons hvid og grå cement hos Aalborg Portland, bliver mange tons brændsel og råmaterialer også losset ved virksomhedens egen bynære havn i Aalborg Øst, Aalborg Portland Havn.- Aalborg Portland Havn betegnes som den største privatejede havn i Danmark målt på aktivitet. Den primære årsag til aktiviteten er vores eksport af cement, men også import af materialer og brændsel til cementproduktionen giver anledning til mange årlige anløb, siger Karsten DeRosche Beierholm, Supply Chain Director fra Aalborg Portland.Aalborg Portland Havn havde i 2019 cirka 550 anløb, og 819.000 tons materialer til produktionen af cement blev importeret via havnen. Sidste år blev der for eksempel importeret en rekordstor mængde alternative brændselsmaterialer på ca. 100.000 ton, hvilket er nødvendigt, da man i dag anvender mere end 50 procent bæredygtigt, alternativt brændsel til produktionen af grå cement. Der importeres desuden 160.000 ton flyveaske, som er et restprodukt fra kraftværker, der nyttiggøres som et alternativt råstof i cementblandingen.- Vi fragter i dag langt størstedelen af vores cement med skibe frem for tank- og lastbiler, og fremadrettet har vi en målsætning om at flytte endnu mere over til mere effektive og miljøvenlige transportformer. Blandt andet derfor øger vi løbende vores distributionsnetværk med flere siloterminaler i ind- og udland, siger Karsten DeRosche Beierholm og fortsætter:- I 2019 har vi også investeret i tre nye specialbyggede fragtskibe som erstatning for to udtjente skibe. De nye skibe bruger halvt så meget brændstof, som de gamle, hvilket både er en gevinst i forhold til mængden af CO2-udledning og virksomhedens økonomi.Aalborg Portlands forhenværende skibe brugte cirka to tons skibsbrændstof om dagen pr 1.000 ton cement, hvor de tre nye skibe, som alle blev søsat i 2019, til sammenligning dagligt bruger under et ton og har en kapacitet på lidt over 4.000 ton pr skib.