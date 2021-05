Intelligent motorstyring kan styre CO2-udslippet nedad

Onsdag 5. maj 2021 kl: 10:49

Selvlærende system optimerer motor og propel



Optioner på yderligere skibe



Om Frugal Technologies:

Frugal Technologies er virksomheden bag Frugal Propulsion, som er en avanceret IoT/Big Data-løsning, der sikrer brændstofbesparelser på op mod 15% ved at optimere samarbejdet mellem motor og propel.

Frugal er etableret i Danmark af CEO Peter Hauschildt og CTO Lars Stoustrup.



Om Uni-Tankers A/S:

Uni-Tankers er etableret i 1995 som et tankskibsrederi under United Shipping & Trading Company Ltd. (USTC). Virksomheden opererer ca. 40 ejede og chartrede olie- og kemikalietankskibe fra 3.000-18.000 DTW og beskæftiger ca. 80 landbaserede medarbejdere samt ca. 550 søfolk i sin ejede flåde.

Uni-Tankers har hovedsæde i Middelfart (Danmark) samt kommercielle aktiviteter i Aalborg (Danmark), Mougins (Frankrig), Istanbul (Tyrkiet) og Houston (USA).





















© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Et samarbejde med Aalborg-virksomheden Frugal Technologies hjælper Uni-Tankers til at sejle længere på literen.Tankskibsrederiet, der har hjemme på Fyn, arbejder løbende på at gøre sine olie- og kemikalietankere mere effektive. Derfor valgte Uni-Tankers sidste år at investere i Frugal Propulsion, som giver nogle hidtil usete muligheder for optimering af brændstofforbruget på motordrevne skibe.Frugal Propulsion blev installeret på tankskibet Endelo Swan i forbindelse med en dokning i juni 2020. Resultatet er en brændstofbesparelse på 12,2 procent, og derfor installerer Uni-Tankers systemet på yderligere tre skibe - i første omgang.- Med Frugal Propulsion står vi med et system, som gør os i stand til at reducere klimapåvirkningen fra vores flåde samtidig med, at vi styrker vores konkurrenceevne. »Endelo Swan« er en rigtig fornuftig business case, og det er oplagt for os at udvide samarbejdet med Frugal Technologies, siger Peter V. Stokbro, der er teknisk direktør hos Uni-Tankers.Frugal Propulsion er et patenteret og klassegodkendt on-top-system, som sørger for, at motor og propel er konstant optimeret i forhold til dybgang, last, bølger og vind - uden behov for manuelle justeringer.- Vores system er baseret på sensorer, Big Data og lærende algoritmer, som løbende bliver klogere. For rederen betyder det, at besparelsen i brændstof bliver større i takt med, at systemet lærer skibet at kende, forklarer Peter Hauschildt, der er Naval Architect og administrerende direktør hos Frugal Technologies, der har hjemsted i Aalborg.Sammen med firmaets CTO Lars Stoustrup, der er it-specialist, etablerede Peter Hauschildt i 2017 Frugal Technologies og udviklede Frugal Propulsion, som løbende er udførligt testet og dokumenteret på en række skibe hos forskellige rederier. Her viser testene en gennemsnitlig besparelse i brændstof på 10-15 procent og en tilbagebetalingstid ROI - Return on Investment - på 6-18 måneder, afhængigt af skibets brændstofforbrug.- Vi har bevist, at systemet virker, og at det kræver minimal ombygning på skibet. Brændstof er den ubetinget største, løbende udgift på fragtskibene, og det er ikke svært for rederne at se potentialet. Med Uni-Tankers har vi nu en rigtig stærk case, som forhåbentlig kan få andre til at følge efter, siger Peter Hauschildt.Uni-Tankers har i første omgang udvalgt tankskibene »Fenno Swan«, »Feo Swan« og »Lillo Swan« til at sejle med Frugal Propulsion, fordi disse skibe stort set har samme opbygning som »Endelo Swan«. Aftalen mellem de to virksomheder rummer desuden en række optioner, der kan udvide Uni-Tankers investering yderligere over de kommende år.- Frugal Propulsion er en ny teknologi med få referencer, men dokumentationen bag systemet er overbevisende. Vi havde i starten en bekymring for, om motoren risikerede overbelastning. Det kunne Frugal Technologies dog hurtigt afkræfte gennem performancetests. Hvis de næste installationer forløber som forventet, er vi klar til at investere yderligere, siger Peter V. Stokbro fra Uni-Tankers.