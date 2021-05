Erfa-gruppe for kran- og blokvognsvognmænd holder årsmøde

Onsdag 5. maj 2021 kl: 10:34

Af: Redaktionen Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes skriftligt til DTL med en kort motivering senest 14 dage før årsmødets afholdelse.Styregruppen opfordrer til at man deltager via Teams på grund af covid-19 og usikkerheden om forsamlingsforbuddets størrelse på tidspunktet for afholdelsen af årsmødet.Tilmelding via DTL's web-side senest 4. juni 2021.