Bilimportører er i mod et forbud på fossile biler i bycentre

Fredag 23. april 2021 kl: 09:51

Af: Redaktionen

De Danske Bilimportører deler politikernes ambition om at bekæmpe luftforureningen og kickstarte den grønne omstilling for persontransport. Dog anses indførelse af nulemissionssoner i Danmarks største byer som en postgang for tidligt, da udbuddet af el- og brintbiler endnu ikke er på et niveau hvor alle kan være med.

Politikerne bør i stedet gå et spadestik dybere og indfør miljøzoner som forbyder gamle forurenende personbiler i byernes kerneområder.



Klimagevinst ved at udskifte ældre biler Ældre biler forurener typisk mere end nye biler, der skal leve op til større miljø- og klimakrav. Derfor er der en oplagt klimagevinst i at udskifte ældre biler med nye nul- eller lavemissionsbiler, men i dag gælder miljøzoner i Danmark kun de mest forurenende lastbiler, busser og varebiler og ikke almindelige personbiler.





Som brancheorganisation for bilimportørerne i Danmark arbejder vi for at der indføres skrappere miljøzoner i Danmark for personbiler, så vi kan bekæmpe luftforureningen og kickstarte den grønne omstilling for persontransport.



Vi er allerede bagud i forhold til vores europæiske naboer. I langt de fleste større tyske byer er der allerede indført miljøzoner for personbiler. Det gælder blandt andet Berlin, hvor personbiler som minimum skal ligge i euronorm 4 for at få lov til at køre i byen.





Euronorm refererer til de fælles europæiske krav som alle biler på de danske veje skal efterleve. Bilens euronorm kategoriseres mellem 1-6, hvor biler der ligger i euronorm 6 udleder færrest skadelige partikler. Udviklingen på området går hurtigt og i den rigtige retning: I dag har nye biler med euronorm 5 et udslip af partikler, der er nedbragt til under 95 procent af niveauet, fra før euronormerne blev indført i 1992.



Indfør miljøzoner med euronorm 6 fra 2025 I Berlin har man som sagt et krav om euronorm 4 i udvalgte miljøzoner, men vi mener ikke, at denne løsning er tilstrækkelig for at nå i mål med den grønne omstilling i Danmark.







Vi mener, at man allerede i 2022 skal have miljøzoner i Danmark, der kun tillader personkørsel af euronorm 5 og 6. Derefter bør man i 2025 hæve grænsen sådan, at det kun er biler med den mest skånsomme partikelforurening - altså euronorm 6 - der kan køre i miljøzonen.





