EU-parlamentet og EU’s Ministerråd er blevet enige om klimalov

Onsdag 21. april 2021 kl: 13:14

Af: Jesper Christensen De to parter peger på, at forskellige initiativer på nuværende tidspunkt kan skære CO2-udslippet ned med 57 procent.





Aftalen kommer få dage før, USA’s præsident Joe Biden leder et klimatopmøde. Efter præsidentvalget i USA i november og Joe Bidens tiltrædelse i januar har USA gentilsluttet sig Paris-aftalen. Den forrige præsident Donald Trump trak USA ud af aftalen.







Med aftalen sender EU-Parlamentet og EU’s Ministerråd et klart signal til befolkningerne og virksomhederne i EU’s medlemsstater om, at CO2-begrænsningerne bliver fulgt til dørs, så de kan planlægge efter at nå målet om klimaneutralitet i 2050.





Efter 2050 arbejder EU på at kunne opnå negative CO2-udslip - det vil sige at opsamle CO2, der allerede er sendt ud i atmosfæren.







Efter forhandlingerne peger Jytte Guteland, der er svensk socialdemokratisk medlem af EU-Parlamentet på, at hun er tilfreds med det opnåede resultat, selvom hun gerne ville have gået videre.





- EU må nu i de næste ti år reducere CO2-udslippet mere, end det har været tilfældet se foregående tre årtier, siger hun.











Aftalen skal endelig godkendes i EU-Parlamentet.



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.