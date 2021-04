Nyt samarbejde mellem to virksomheder skal skabe super-betonbiler

Mandag 19. april 2021 kl: 10:39

Af: Redaktionen Conmat er klar til at byde ind med løsninger til betonbranchen, som ikke tidligere er set i Danmark. Og så satser firmaet i øvrigt på også at overraske det svenske marked med de nye muligheder. Kebok kører selv i øjeblikket med en prototype på en betontrailer med forskydelig tromle og 18 meter bånd.Den første bil, som den nye virksomhed vil være klar til at sende på gaden som demobil i næste kvartal, vil være en klassisk fire-akslet 8x4 lastbil med 9 kubikmeter tromle og det nye 18 meter bånd.Foruden opbygning af betonbiler med helt nye muligheder vil Conmat levere materiel fra den tyske fabrik Euromix, som blandt andet producerer betonbiler, betontrailere, tipløsninger og betonpumper.Personerne bag Conmat, som også anvender navnet Nordic Concrete Material, er direktør Esben Bjerg Olesen, som driver Kebok, og Morten Kudsk, som er medejer af transportfirmaet Kudsk & Nissum, som også omfatter den selvstændige virksomhed Lastvognscenter Syd.- En markant forskel på vores tromlebil og biler fra andre producenter er, at transportbåndet er længere end på nogen anden standard-betonbil. Vi har selv udviklet båndet med længere udskud, og det er dansk produceret, forklarer Esben Bjerg Olesenog fortsætter:- Båndet på vores bil er to meter længere end de 16, som andre betonbiler har. Normalt er transportbåndet på en tromlebil 12 plus 4 meter, som altså giver en total på 16 meter. Vi producerer vores egne bånd, og de er 12 plus seks meter. Altså 18 meter i alt. Det giver selvsagt længere rækkevidde med mulighed for at læsse betonen af længere inde på byggepladser og i bygninger.Som ekstraudstyr kan man tilkøbe, at hele tromlen på betontrailere gøres forskydelig. Ved at ændre akselbelastningerne øges kapaciteten i tromlen med omkring 2,5 ton.Det nye firma, Conmat, får base hos Kudsk & Nissum i Vojens, hvor opbygningen af tromlebilerne kommer til at foregå. Her har Lastvognscenter Syd både mandskab og faciliteter til at færdiggøre bilerne med de ekstra features i forhold til betonbiler fra andre leverandører.Det er også herfra, det nye firma vil styre og levere en høj grad af service til bilerne. Esben Bjerg Olesen og Morten Kudsk har fokus på vigtigheden af, at der ikke blot skal sendes nye biler ud af værkstedet i Vojens.- Det er afgørende vigtigt, at vi løbende følger op med service overfor vores kunder. Kudsk & Nissum med Lastvognscenter Syd er kendt i hele transport- og lastbilbranchen både for den ypperste kvalitet og et meget højt serviceniveau. Det kommer Conmat og firmaets kunder til at nyde godt af, siger Esben Bjerg Olesen.Morten Kudsk er i gang med at opbygge et landsdækkende net af servicepartnere, så Conmat er klar til at rykke ud med assistance, hvis en betonbil skulle få behov. Der står stor respekt om Vojens-firmaet i hele landsbilbranchen, og det vil Morten Kudsk benytte til at sikre Conmats kunder en god support både ved nedbrud og til den daglige service fra professionelle og anerkendte værksteder en række steder rundt om i landet.Hele tanken om at lave og sælge det helt tunge materiel til distribution af færdigbeton opstod, da Esben Bjerg Olesen fik mulighed for at købe rettighederne til betonbåndet, som brød med de hidtidige længde-begrænsninger.- En smedemester havde forsøgt sig, men havde ikke formået at gøre projektet færdigt. I min egen virksomhed, Kebok, har vi mandskabsudlejning og rekruttering, men vikører også beton med egne køretøjer og chauffører. Derfor har jeg det professionelle kendskab til, hvad der virker på tromlebiler - og hvordan. Så jeg købte tegningerne til projektet af smedemesteren og byggede mere på, forklarer Esben Bjerg Olesen.Han begyndte at lege med tanken om tromlebiler, der kan lidt mere end ”de andre” for to et halvt år siden. Derefter gik der et års tid med at bygge den første bil op. Den var færdig i august 2019, og derefter fulgte en lang og grundig test hos nogle af Kebok's gængse kunder rundt om i Danmark. Mens bilen beviste sine kvaliteter, begyndte Esben Bjerg Olesen at se sig om efter en stærk, teknisk partner, der dels kender branchen og dels har kapacitet og knowhow til et partnerskab.Kudsk & Nissums gode omdømme gjorde det logisk at tage en snak med Morten Kudsk. Nu planlægger makkerparret bag Conmat den første demotur til virksomheder med færdigbeton til august.