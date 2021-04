Svensk lastbilproducent får designpris for ny model

Om Red Dot Award:

Red Dot Award er en international designudmærkelse, der blev grundlagt for over 60 år siden

De "Fremragende design" vælges af ekspertjuryer inden for produktdesign, kommunikationsdesign og designkoncepter

Produkter fra godt 60 lande deltog i 2021-konkurrencen







Af: Redaktionen Udmærkelsen "Red Dot" er etableret internationalt som et af de mest efterspurgte kvalitetsstempler for godt design. Prisuddelingen startede i Design Zentrum Nordrhein Westfalen i Essen i Tyskland tilbage i 1955. Dagens Red Dot Jury består af et halvt hundrede internationale eksperter.- Red Dot-prisen er en stor anerkendelse af det kreative arbejde hos Volvo Trucks’ designteam. Prisen fremhæver en velafbalanceret Volvo FM, der skaber forretnings-værdi med denne eftertragtede lastbil. Ved målrettet design af det ydre, interiør og brugererfaring, forbedrer vi vores chaufførers hverdag og holder vores samfund i gang, siger Carin Larsson, der er Volvo Trucks Chief Designer UX.Den nye Volvo FM blev lanceret i 2020 sammen med Volvo FH, Volvo FH16 og Volvo FMX. Alle fire nye lastbiler har været i serieproduktion siden marts 2021.