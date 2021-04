Energiselskab åbner ny truck-tank på Midtfyn

Fredag 9. april 2021 kl: 16:00

God placering for fremtidens brændstof



Af: Redaktionen - Hos Circle K ser vi flydende brændstoffer som en del af den fremtidige løsning på den tunge transport. Derfor er vi glade for, at vi sammen med vores søsterselskab INGO kan tilbyde vores kunder en endnu bedre oplevelse, når de kommer forbi Ringe. Investeringen er fremtidssikret, da tankanlægget også vil kunne føre HVO diesel samt Metanol uden de store omstillinger og dermed effektivt kunne bidrage med fortrængning af CO2 i fremtidens tunge transport, siger Kresten Nordborg Jensen, der er Senior Manager hos Circle K.Ud over at tilbyde fremtidens flydende brændstof, så vil anlægget også støtte op om investeringer i infrastrukturelle forhold for den tunge transport. Det nye truckanlæg ligger let tilgængeligt tæt ved motorvejen med gode ind- og udkørselsforhold samt god plads på stationen omkring pumperne og det er nemt at komme ind til anlægget – også med lang transport.Hos Fyns Vognmandsforening hilsner man det nu renoverede anlæg velkomment.- Med en strategisk god placering imellem de to største Fynske byer Odense og Svendborg og meget tæt på motorvejsafkørsel Ringe kan det kun være en tidsbesparende gevinst at tanke på dette anlæg, siger Kim Vermø, der er formand for Fyns Vognmandsforening.