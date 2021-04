11 kg-reglen for godstransport med varebiler er stadig til vurdering

Fredag 9. april 2021 kl: 15:17

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det sker på baggrund af henvendelser fra interessenter på godskørselsområdet foretager Færdselsstyrelsen yderligere undersøgelser forud for en præcisering af anvendelsesområdet for 11 kg-reglen i godskørselsloven. Derfor har Færdselsstyrelsen midlertidigt trukket fortolkningsbidraget fra 31. marts tilbage.Når Færdselsstyrelsen har haft mulighed for at gennemgå de indkomne input, vil styrelsen offentliggøre et revideret fortolkningsbidrag til 11 kg-reglen på varebilskrav.dk.Færdselsstyrelsens kommende fortolkningsbidrag er en vejledning i, hvordan loven skal fortolkes. Færdselsstyrelsen understreger, at den endelige udlægning af lovbestemmelserne altid er op domstolene.