Kriminelt netværk sendte ulovlige stoffer med posten

Fredag 9. april 2021 kl: 12:15

Af: Jesper Christensen Eurojust - European Union Agency for Criminal Justice Cooperation - organiserede aktionen, hvor et produktionssted i Rumænien blev ransaget og over 20 personer anholdt.









Det kriminelle netværk bestod først og fremmest af personer fra Tjekkiet og Slovakiet, der var aktive i en række andre europæiske lande. Produktionen af de ulovlige stoffer foregik i Rumænien, blev pakket i Tjekkiet og derefter distribueret med post til modtagere i en række lande i Europa - eksempelvis Tyskland, Sverige og Holland.









Det europæiske politisamarbejde - Europol - deltog også i opklaringsarbejdet.

