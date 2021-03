Konference afrunder et projekt om et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen-området

Onsdag 31. marts 2021 kl: 13:00

Program for slutkonferencen om Greater Copenhagen 21 april 2021

Af: Redaktionen Projektets formål er at bidrage til at realisere Greater Copenhagen's trafikcharter gennem fælles beslutningsgrundlag samt at udvikle fælles videndeling over Øresund på tværs af regionen for at fremme et mere sammenhængende transportsystem.Arbejdet med projektet nærmer sig sin afslutning, og derfor er der planlagt en slutkonference, der finder sted 21. april. På konferencen vil projektets resultater blive præsenteret - og diskuteret.Interesserede kan tilmelde sigProgrammet er endnu ikke helt klart, men i store træk ser det ud som følger:09.00 - 09.15 - Välkommen09.15 - 09.30 - Introduktion till Greater Copenhagen-samarbetet och trafikchartern09:30 - 10:45 - Framtidens mobilitet. Presentation och slutsatserPaus

11:00 - 12:15 - Strategiska scenarier för tågtrafiken. Presentation och slutsatser



Lunch/Frokost



13:00 - 14:15 - Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem. Presentation och slutsatser



Paus



14:30 - 15:30 - Paneldebatter med politiker och näringslivets representanter



15:30 - 16:00 - Avrundning





Programmet opdateres. Man kan følge hele eller dele af konferencen digitalt. Konferensen bliver optaget og efterfølgende tilgængelig på nettet.















