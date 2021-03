Tysk investeringsselskab køber svensk køletransportvirksomhed

Tirsdag 30. marts 2021 kl: 12:10

Af: Redaktionen Med salget følger Bring Frigo AB's underligende selskaber, der ud over selskaber i Sverige også omfatter selskaber i Danmark, Finland, Holland, Frankrig og Norge.Bring Frigo AB driver et netværk for temperatur reguleret logistik i Sverige og internationalt. Aktiviteterne omfatter kølevogne, køle- og fryselagre og tilpassede terminaler til håndtering af køre- og frysegods.Bring Frigo, der for år tilbage hed Frigoscandia, havde sidste år en omsætning på omkring 2,4 milliarder svenske kroner. Antallet af ansatte er på ca. 900.