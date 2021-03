Rederikoncern har omdirigeret 15 skibe på grund af Suez-blokeringen

Mandag 29. marts 2021 kl: 12:44

Af: Jesper Christensen A. P. Møller - Mærsk oplyser videre, at selskabet sammen med det partnere har tre skibe liggende i Suez-kanalen, mens 29 skibe i øjeblikket ligger og venter ved indsejlingen til kanalen - og flere vil komme til i løbet af mandagen. Et tjek på Vesselfinder viser eksempelvis, at det 367 meter lange og 42 meter brede containerskib »Gunde Maersk«, der er bygget i 2008, ligger i Bittersøen, der er en del af Suez-kanalen.Beslutningen om at omdirigere 15 skibe, så de i stedet for at runde Afrikas Horn på deres vej mod Europa, skal runde Kap Det Gode Håb på sydspidsen af Afrika, blev truffet tæt på det øjeblik, hvor der ikke ville være nogen reel vej tilbage. Beslutningen om at sende skibene ad en anden vej til Europa blev også truffet for at begrænse antallet af ventende skibe ved Suez-kanalens to indsejlinger. Ifølge den danske rederikoncern vil det tage mindst seks dage at få de ventende skibe gennem Suez-kanalen. Og i den tid vil der ankomme flere skibe, som skal gennem kanalen.Søvejen syd om Afrika blev brugt af portugiseren Vasco de Gama, da han i 1498 nåede Indien ad søvejen syd om Afrika. Den første europæer, der sejlede syd om Afrika siden antikken, var portugiseren Bartolomeu Dias i 1488.