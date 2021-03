Danmark går ind i europæisk brint-samarbejde

Fredag 19. marts 2021 kl: 16:17

Af: Redaktionen I forbindelse med samarbejdet har S-regeringen afsat 77,6 millioner kroner til at styrke udvikling af bæredygtig produktion og anvendelse af brint på tværs af EU gennem deltagelse i et fælleseuropæisk projet af særlig interesse - et såkaldt IPCEI-projekt. Målet er at give rygvind til området, som skal være med til at udvikl bæredygtig energiforsyning i sektorer, hvor det i dag ikke er muligt at elektrificere direkte - eksempelvis skibe, luftfart og industrielle processer.- Danmark er beviset på, at en grøn politik ikke står i modsætning til vækst og arbejdspladser. Tusindvis af danskere arbejder i dag med grønne teknologier, der ikke fandtes tidligere, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fortsætter:- Danmark er nu et grønt foregangsland, og den styrkeposition skal vi fastholde. Derfor er jeg glad for, at vi deltager i projektet om brint, så vi understøtter udviklingen og brugen af vedvarende brint som brændstof. Danske virksomheder har et enormt potentiale på området, og det skal vi understøtte, så vi forbliver blandt de bedste i Europa, får udviklet nye eksportmuligheder og samtidig hjælper med at indfri vores klimaambitioner.23 lande på tværs af EU deltager i arbejdet med etableringen af IPCEI-projektet med Tyskland og Frankrig i spidsen.- Vi når ikke i mål med den grønne omstilling i Europa, hvis ikke vi investerer i nye grønne teknologier og sætter gang i udviklingen af grønne brændstoffer som blandt andet brint, siger klima-, forsynings- og energiminister Dan Jørgensen (S), som peger på, at Staten er med til at støtte danske virksomheder, der vil bygge nogle af Europas største PtX-anlæg.Dan Jørgensen fremhæver, at når Danmark fremover skal være klimaneutral, er det netop store PtX-projekter, der hjælper med at komme i mål.Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger til den kommende proces frem mod udvælgelsen af de danske projekter, der kan deltage i IPCEI-projektet på brint. Frist for ansøgninger er 7. april kl. 12.00.Interesserede kan hente yderligere information på Erhvervsstyrelsens hjemmeside - klik