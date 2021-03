LASTBILPRODUCENT EFTER 20 ÅRS PRODUKTION:: Automatiseret gearkasse er stadig banebrydende innovation og teknologi

Automatiseret gearkasse er stadig banebrydende innovation og teknologi

LASTBILPRODUCENT EFTER 20 ÅRS PRODUKTION:

Onsdag 17. marts 2021 kl: 12:55

I-Shift med dobbelt kobling – ”Dual Clutch”



I-Shift med krybegear



I-See benytter Cloud-baseret kort-data



I-Shift med Retningsændringsfunktion



Af: Redaktionen Da I-Shift blev lanceret i 2001 var Volvo Trucks overbevist om, at et koblingsbaseret gear-system ville være det mest effektive design for automatisk gearskift. En tanke som den svenske lastbilproducents delte med sine konkurrenter. Ved udgangen af 2020 havde Volvo Trucks på verdensplan solgt over én million lastbiler med I-Shift. Og i dag er alle Volvo FH, FH16, FM og FMX-lastbiler indrettet med I-Shift som standard.- I-Shift var og er stadig et unikt gearskifte. I dag sælger vi I-shift over hele verden. I Nordamerika er vi vokset fra få enheder i 2007 til at over 90 procent af alle Volvo-lastbiler nu bliver udstyret med I-shift. Denne imponerende udvikling reflekterer tydeligvis både den øgede effektivitet og appel til den enkelte chauffør, siger Pär Bergstand, der er Transmissionschef hos Volvo Trucks.I-Shift er udviklet af Volvo og fuldt synkroniseret med resten af lastbilen. Da gearkassen benytter tilgængelig information fra både motor og resten af lastbilen sikres et samspil, der gavner både selve køretøjsbrugen og alle former for lastbilskombinationer.- Selve synkroniseringen gør I-Shift unik og alsidig. I-Shift er resultatet af mange års hårdt arbejde af vores dygtige ingeniører, tilbagemeldinger fra feltprøvekunder under drifttests og Volvo Trucks’ adgang til teknologisk udvikling på tværs af hele Volvo Gruppen, siger Pär Bergstrand, der peger på, at Volvo Trucks' succes med I-Shift-gearkassen ligger i arbejdet med hele drivlinen, da gearskiftet allerede fra udviklingsfasen er skræddersyet til både motoren og resten af transmissionen. Med løbende forbedringer hen over årene har I-Shift været i stand til at imødekomme kravene fra et bredt udvalg af branchesegmenter - ikke blot for den høje ydeevne og effektivitet, men også på grund af optimale køreegenskaber og komfort.Gennem årene har Volvo Trucks introduceret forskellige intelligente funktioner:Da Volvo Trucks i 2014 præsenterede I-Shift med dobbelt kobling, var den en kraftig udgave af slagsen inspireret af gearkasserne brugt i racerbiler, som tilbød en øjeblikkelig og direkte følelse af glidende overføring af energi under gearskift.Et andet vigtigt skridt kom i 2016 og henvendte sig til tunge opgaver, der kræver højt moment og gode startevner. I-Shift med krybegear giver mulighed for at transportere en samlet vægt på op til 325 tons, startende fra stilstand på en flad vej. Udvekslingen gør det muligt for lastbilen at køre med hastigheder helt ned til 0,5 km/t, hvilket er nyttigt, når der skal foretages præcisionsmanøvrer, som for eksempel på byggepladser, når der asfalteres eller transporteres tømmer.I-See er et separat system, der kan tilkøbes til I-Shift, og som er udviklet til at analysere rutetopografi og benytte den viden til at holde lastbilen i det mest brændstof-effektive gear. Opdateret i 2017, støtter I-See lastbilen i at opretholde en jævn gennemsnitshastighed ved nu også at analysere cloud-baseret kort-data om topografi af vejen forude, og fortælle I-Shift, hvornår det er det mest optimale tidspunkt at skifte gear for at spare energi og dermed brændstof.Med lanceringen af Volvo Trucks’ nye tunge modeller i 2020 introduceres også en anden innovativ funktion: I-Shift med Retningsændring. Den nye funktion lader lastbilen skifte retning uden at chaufføren behøver at bruge bremsepedalen. En funktion, som er særlig nyttig til entreprenør-, skov- og minekørsel, hvor der ofte udføres gentagen manøvrering frem og tilbage ved lavere hastighed.Den seneste generation af Volvo-lastbiler, der leveres med I-Save teknologi, mindsker brændstofforbruget med op til 10 procent.- I-Shift vil fortsat blive forbedret til dieseldrevne lastbiler og vil også spille en vigtig rolle på vores rejse mod flere elektriske løsninger. Som en avanceret automatiseringsteknologi, tilbyder I-Shift unikke evner til at bidrage til Volvos selvkørende transportløsninger i fremtiden, påpeger Pär Bergstrand.