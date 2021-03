Fragtmand har fået seks ud af ni

Tirsdag 16. marts 2021 kl: 12:39

Af: Redaktionen - Vi synes, vi har et rigtig godt samarbejde med Volvo. Det er vigtigt, at vi har en god dialog og et godt partnerskab. Det er desuden et stort plus at Volvo har et bredt sortiment med 14, 18 og 26 tons biler, siger direktør Jesper Nørgaard og peger på, at det også er vigtigt for virksomheden, at det ikke kræver ekstra mandskab, når der skal afleveres eller afhentes biler efter servicebesøg, da Volvo Truck Center ligger i gåafstand fra fragtmandsvirksomheden.

Den første leverance består af fire Volvo FM 330 4x2 med langt chassis. Bilerne er udstyret med dagførerhus med Komfort+ pakken (DriveFM+) med blandt andet solskærm, fjernbetjente dørlåse og klimaanlæg. De fire lastbiler har 11 liters motorer, der yder 330 hk, I-Shift automatgearkasse, fuld luftaffjedring, og en akselafstand på 6.000 mm.Opbygningen med fragtmandslad med ekstra forstærket forsmæk er udført hos Lavmands Karosserifabrik.

Slutklargøring er foretaget af opbygger-teamet hos Volvo Truck Center i Taastrup, der er bilernes faste servicested.







Ud over de fire Volvo FM 330 fik J. Nørgaard Petersen A/S også leveret to to-akslede Volvo FL 250, som også er opbygget med fragtmandslad hos Lavmands Karosserifabrik. De to Volvo FL er leveret med 8 liters motorer på 250 hk.









J. Nørgaard Petersen A/S har desuden tegnet Guld-servicekontrakt, der inkluderer forebyggende vedligeholdelse og alle lastbilsreparationer og der benyttes Volvos flådestyringssystem Dynafleet. Finansieringen er sket via VFS (Volvo Finans).



