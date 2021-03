Kroghejs skal hjælpe til med affaldet

Tirsdag 16. marts 2021 kl: 11:21

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede Scania, der har tripple bogie med træk på de to forreste aksler, er opbygget med et Multilift Ultima 26Z.59-kroghejs, der har en tip- og optrækskapacitet på 26 ton. Hejset har ilgang, hurtigtip og hurtigsænkning, hvilket reducerer arbejdstiden med hejset.Derudover har Sawo monteret en værktøjskasse med to sidehængte låger samt Groeneveld centralsmøreanlægget OnePlus på den nye lastbil.Nomi4s I/S kører syv dage om ugen, hvilket giver omkring 5.500 containerskift om året, så det nye krogheks får nok at tage fat i.