- En avanceret førte til en endnu mere avanceret

Mandag 8. marts 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen Da GP Transport for et par år siden fik Danmarks første fire-akslede Pacton TBD 454-gardintrailer med 32 tons XL-godkendelse leveret, fik virksomheden mulighed for at køre med bigbags, paller med mere uden ekstra surring. Den avancerede Pacton-trailer har kørt så godt siden leveringen, at vognmand Gert Poulsen, der driver GP Transport, nu har fået leveret en endnu mere avanceret Pacton-gardintrailer af Henrik Korsdal.- Den nye gardinsættevogn er bygget på erfaringerne med vores første Pacton. Vi kører meget med blandt andet træpiller, foderstoffer og gødning i bigbags og på paller, og med 10-15 daglige aflæsninger er det vigtigt, at opbygningen er skræddersyet til hurtig aflæsning med medbringertrucken ude hos kunderne, siger Gert Poulsen.- Vi læsser kun ind og ud af venstre side, og med det smarte hurtig-opluk på gardinet sparer vi meget tid i forhold til traditionelle lukkebeslag. Samtidig gør det hydrauliske hævetag i venstre side det også nemmere og hurtigere at læsse og losse, forklarer Gert Poulsen.For at optimere vægtfordelingen er akslerne på den nye trailer placeret endnu længere bagude og tættere sammen end på GP Transport's første Pacton-trailer. Ved 56 tons vogntogsvægt er de omkring 33 tons nyttelast godt fordelt med 26 ton på trækkeren og 30 ton på traileren. Det kunne give udfordringer med manøvreevnen, men det er løst ved, at de to bageste aksler er forsynet med hydraulisk VSE-styring. Samtidig kan de to forreste af de fire aksler løftes ved hjælp en kontakt i førerhuset, og dermed kan Gert Poulsen komme rundt selv under snævre forhold uden at pløje kundernes gårdspladser op - og uden at slide unødigt på trailerdækkene.- På min første Pacton er der mekanisk Tridec-styring på den bageste aksel. På den nye fungerer den hydrauliske VSE-styring endnu bedre, og jeg kan endda styre akslerne manuelt fra førerpladsen. Dét er bare godt, fastslår Gert Poulsen.For at opnå XL-godkendelse skal traileren have særlig forstærket forsmæk, gardiner og bagdøre.- Gert Poulsens nye trailer har fire flytbare sidestolper i hver side, og det er med til at give den ekstra styrke, sammen med forstærkningen i taget. Hurtig-opluk systemet er TÜV godkendt til 36,5 tons sammen med traileren, siger Henrik Korsdal, der er officiel importør af de hollandske Pacton-trailere i Danmark og Norge.- Lige som på sin første Pacton-trailer har Gert Poulsen også denne gang valgt at få monteret det såkaldte Roof Safety Airbag-system, RSAB, der ved hjælp af en lang, oppustelig slange under presenningtaget holder det fri for is og sne ved parkering ved vintertide. Inden parkering pustes Roof Safety Airbag’en op med lastbilens trykluftsystem og presser taget op i en spids, så vand og sne ikke samler sig på taget. Dermed minimeres risikoen for, at der falder isklumper af traileren under kørslen til fare for andre trafikanter. Så alt i alt er det vist endt med en ganske vellykket trailer, mener Henrik Korsdal.Selv om traileren er XL-godkendt, og godset derfor ikke nødvendigvis skal surres, har Gert Poulsen for en sikkerheds skyld specificeret den med en række surringsøjer i kantskinnen i begge sider. Dermed kan traileren altid køre med andre typer gods, der kræver traditionel lastsikring med spændbånd.Samtlige lygter på traileren er af strømbesparende LED-typer med lang levetid, lige som der er tænkt på nem vedligeholdelse takket være centralsmøring af akslerne. Hele traileren inklusiv fælge, chassis, kofanger samt opbygning er metalliseret inden lakering i originale Scania-farver, så den matcher Gert Poulsens Scania R 520, der skal trækkes med traileren.