Transportorganisation sender klimakatalog til politikere

Torsdag 4. marts 2021 kl: 13:46

Af: Redaktionen ITD peger på, at der er brug for alle initiativer for at nå målsætningen om, at CO2-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70 procent set i forhold til CO2-udledningen i 1990. Blandt de enkle initiativer peger ITD på, at nye regler for vægt og dimensioner kan have en hurtig effekt.



- ITD bakker aktivt op om den grønne omstilling af vejgodssektoren. Det er en kæmpe opgave, der kræver, at vi bruger alle de midler, der er til rådighed. Blandt de mest omkostningseffektive og hurtigst virkende er at kigge på vægt- og dimensionsbestemmelserne for lastbiler, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.





- Alene indførelsen af dobbelt-trailere vil kunne reducere CO2-udledningen fra den tunge vejgodstransport med 110.000 ton, så det er bare med at komme i gang med at se på alle aspekter ved lastbilernes udformning, siger hun videre.





Forslaget om dobbelt-trailer-konceptet er blevet godt modtaget på Christiansborg, og politikerne har besluttet at sætte gang i en analyse. Men det kan efter ITD's opfattelse ikke stå alene, hvis man for alvor vil rykke noget på lastbilernes CO2-udledning - også på den korte bane.





ITD foreslået derfor også forøgede vægtgrænser, så eksempelvis de lastbiler, der får energi fra andre energibærere end dieselolie og måske derfor har en højere egenvægt, kan have lige så meget last som konventionelle lastbiler. ITD foreslår også, at politikerne kigger på lastbilernes længde.





- Som branche vil vi meget gerne bidrage til den grønne omstilling, og med dette katalog kan man faktisk komme rigtigt langt i forhold til at nedbringe CO2-udledningen. Der er brug for, at reglerne følger med udviklingen på vægt- og dimensionsområdet, så vi sikrer, at smarte løsninger, der kan reducere klimapåvirkningen fra den tunge trafik, ikke hindres af utidssvarende regler, siger Henriette Kjær.





ITD har samlet ni forslag i et katalog, som er sendt til S-Regeringen, medlemmerne af Folketingets Transportudvalg og en række andre aktører på vejtransportområdet.





- Vi håber, at kataloget bliver modtaget som et kvalificeret bud på, hvordan man relativt nemt og hurtigt kan opnå markante CO2-reduktioner, og ser frem til den videre dialog med både politikere og myndigheder, siger Henriette Kjær.







ITD-kataloget indeholder ni konkrete forslag og kan findes

