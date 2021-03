Brugerne af Rejsekort er godt tilfredse

UNDERSØGELSE:

Onsdag 3. marts 2021 kl: 10:51

Af: Redaktionen 70 procent af Rejsekortkunderne er ifølge undersøgelsen overordnet tilfredse eller meget tilfredse med kortet, og 80 procent af kunderne svarer, at Rejsekort gør det lettere eller meget lettere at rejse med kollektiv transport.Undersøgelsen viser samtidig, at 77 procent af de dem, der rejser med kollektiv transport minimum en gang om året, har et Rejsekort, som de anvender på deres rejser. Det er en stigning på 4 procentpoint siden 2019.

Kunderne angiver, at de største fordele ved Rejsekort er, at de kun behøver én billet til alle rejser, at de slipper for at tælle zoner samt ikke behøver at have kontanter på sig til billetkøb.







Ifølge undersøgelsen mener brugerne af Rejsekort også, at det er blevet nemmere at finde svar på hjemmesiden www.rejsekort.dk. 69 procent af Rejsekortkunderne besøger www.rejsekort.dk i løbet af et år, og 76 procent synes, at de får svar på det de søger efter. Før hjemmesiden blev relanceret i 2019 var andelen af Rejsekortkunder, som fandt det, de søgte 67 procent.





Interesserede kan se undersøgelserne her:





