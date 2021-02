- Man jo bare flytte virksomhedens adresse til et af de lande, hvor man rent faktisk har aktivitet

DANSK EU-POLITIKER OM EU-KOMMISSIONENS KLIMABEKYMRING:

Tirsdag 23. februar 2021 kl: 10:57

Af: Jesper Christensen Marianne Vind, der på sin Facebook-profil fremhæver, at hun arbejder for at stoppe social dumping, sikre trygge arbejdspladser og sætte fart på den grønne omstilling, udtrykker bekymring over EU-Kommissionens undersøgelse med tilhørende opfordring til at revurdere de to punkter i vejpakkerne igen.Marianne Vind peger på, at EU's vejpakke, der blev vedtaget sidste år, er et stærkt bolværk mod social dumping. Vejpakken vil sikre bedre arbejdsvilkår og mere fair konkurrence på de europæiske landeveje.Et af tiltagene er kravet om, at lastbiler skal vende hjem til virksomhedens adresse hver ottende uge - og det er adressen i det land, hvor lastbilerne er registreret.- Det skal de, så vi kan sætte en stopper for de postkasseselskaber, som oprettes for at udstationere lastbilchauffører i lande som Danmark på lave lønninger, forklarer Marianne Vind på Facebook.Men EU-Kommissionen har stillet sig kritisk over for det krav, forde EU-Kommissionen er bekymret for, at det vil påvirke klimaet negativt, hvis kravet betyder, at lastbiler kører til deres hjemland uden læs. Derfor satte EU-Kommissionen gang i en undersøgelse, som nu er færdig, og som viser, at kravet kan føre til større udledning af CO2. Derfor vil EU-Kommissionen åbne for nye diskussioner med medlemsstater og EU-Parlamentet.- Det bekymrer mig, lyder det fra Marianne Vind, som peger på, at den grønne omstilling skal i gang og nå i mål.- Det giver sig selv. Men den grønne omstilling må ikke ske på bekostning af kampen mod social dumping. Og i dette tilfælde er virkeligheden den, at vejpakkens modstandere har taget klimaet som gidsel for at bremse vores kamp for ordentlige vilkår og fair konkurrence, siger den danske EU-Politiker.Hun peger på, at enhver ordentlig vognmand sagtens kan organisere sin forretning, så hans lastbiler tager et læs gods med, når de skal vende hjem til virksomhedens adresse hver ottende uge.- Og hvis ikke man kan det, så kan man jo bare flytte virksomhedens adresse til et af de lande, hvor man rent faktisk har aktivitet. Mere kompliceret er det ikke, understreger Marianne Vind.