Transportkoncern ruller ud med el-lastbil til tunge transporter

Tirsdag 23. februar 2021 kl: 09:59

Om projektet:

DHL/Volvo-projektet, der starter i første kvartal 2021, er en del af REEL - et initiativ, der drives af Sveriges statslige innovationsmyndighed Vinnova for at fremme overgangen til et elektrificeret godstransport

Vogntoget, der indgår i projektet, skal køre på en 150 kilometer lang rute mellem DHL's terminaler i Göteborg og Jönköping i Sverige

Opladningen af vogntoget skal ske hos DHL i Jönköping og Volvo Truck Center i Göteborg

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Vogntoget, der har en tilladt totalvægt på 60 ton, skal køre mellem DHL's terminaler i de to byer - en rute på omkring 150 kilometer.Under forsøget vil Volvo-koncernen og DHL indsamle information og erfaring om etablering og drift af en passende opladnings-infrastruktur, hvilket skal hjælpe til med at optimere på den rette balance mellem afstand, vægt af gods og opladningssteder i den daglige godstransport på vej.DHL arbejder sammen med Volvo Trucks, om at reducere sit klimaaftryk, hvor bæredygtighed er en integreret del af virksomhedens strategi.- Vores mål er at reducere alle logistikrelaterede emissioner til nul. Nogle af de vigtige milepæle er allerede gået i opfyldelse. I forhold til 2007 er vores koncerns CO2-effektivitet forbedret med 35 %. Vi har fortsat brug for innovative teknologiske løsninger og stærke partnerskaber på denne rejse. Jeg er overbevist om, at vores stærke samarbejde med Volvo Trucks, et af de største lastbilmærker i verden, vil hjælpe os med at nå vores ambitiøse klimamål inden for godstransport på landevej, siger Uwe Brinks, der er administrerende direktør hos DHL Freight.Volvo Trucks fokuserer på skiftet i retning mod fossilfri transport ved at gøre overgangen til elektrificering så problemfrit og effektivt som muligt. Dette gøres ved at overveje de forskellige aspekter af elektrificeringen - eksempelvis opladning, ruteplanlægning, køretøjer, service og support.- Transporterhvervet ændrer sig hurtigt, og bæredygtighed er et vigtigt konkurrenceparameter for mange af vores kunder. Vi tilbyder effektive transportløsninger, der hjælper med en hurtig og enkel overgang til fossilfrie brændstoffer såsom elektricitet. Vi har et solidt og langvarigt samarbejde med DHL. Deres globale og brede ekspertise inden for logistik giver os mulighed for at undersøge betingelserne for at komme videre med dette teknologiskift og tilpasse det til andre kunders behov og typer af transport, siger Roger Alm, der er chef for Volvo Trucks.I dag har Volvo Trucks to el-lastbiler i produktion - FL Electric og FE Electric - der anvendes til by-distribution. DHL Supply Chain tog for nylig en ny Volvo FL Electric i drift i London, og introducerede dermed den første fuldelektriske Volvo-lastbil til by-distribution i Storbritannien.I slutningen af ​​sidste år begyndte Volvo Trucks i Nordamerika salget af VNR Electric, og i år vil Volvo Trucks starte salget af tunge elektriske lastbiler i Europa.- Vores forpligtelse er, at hele vores salg af lastbiler skal være være fossilfri senest i 2040, siger Roger Alm.