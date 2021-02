Luftfartsselskaber skal hjælpe med smitteopsporingen

Tirsdag 23. februar 2021 kl: 09:07

Af: Redaktionen Oplysningerne skal videregives senest tre timer efter ankomst til en dansk lufthavn på en flyvning fra udlandet. På flyvninger, der ankommer efter klokken 19.00, skal oplysningerne senest videregives klokken 8.00 den efterfølgende dag.- Smitteopsporingsindsatsen er afgørende for, at vi hurtigt kan begrænse smittespredning. Det er ikke mindst vigtigt set i lyset af nye, mere smitsomme varianter af covid-19, som blandt andet kan komme ind i Danmark via flyrejsende. Det er derfor afgørende, at Styrelsen for Patientsikkerheds opsporingsenhed hurtigt får adgang til de nødvendige oplysninger om passagerer ombord på et fly, så styrelsen kan komme i kontakt med nære kontakter, hvis der viser sig at have været en smittet med ombord, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).