DTL: Østeuropæisk kupforsøg strandet

Mandag 22. februar 2021 kl: 12:07

Nomadekørsel og chanceture giver klimabelastning



Interesserede kan læse EU-EU-Kommissionens analyser

her:

Af: Redaktionen - Det er helt skandaløst, hvad vi ser her. Vejpakkerne har været meget længe undervejs og er blevet stemt igennem i alle instanser. At der pludselig forsøges lavet forlænget spilletid, efter kampen er fløjtet af, er helt utilstedeligt, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Det er en kæmpe falliterklæring for EU-systemet og den Rumænske transportkommissær Adina Valean.Erik Østergaard er bekymret for konsekvenserne for de vognmænd, der spiller efter reglerne.- DTL har hele tiden fastholdt, at der går en lige og direkte linje fra bekæmpelse af social dumping til forbedringer af klimaet, når vi taler godstransport. Det er skandaløst, at EU-Kommissionen vakler, efter at kampen er fløjtet af, siger Erik Østergaard, der fæstner lid til, at det store politiske flertal, der stemte vejpakkerne igennem, står fastSelv om EU-Kommissionen ikke direkte ruller Vejpakkernes krav om, at lastbiler skal returnere til hjemlandet hver ottende uge tilbage, så udelukker EU-Kommissionen ikke, at der kan ske ændringer. Det er ifølge Erik Østergaards mening for slapt.- Jeg finder det stærkt bekymrende, at EU-Kommissionen lægger beslutningen, om hvad der så skal ske, over til Parlamentet, EU-medlemslandene og andre med aktier i spørgsmålet, siger han.Erik Østergaard peger på, at det er positivt, at EU-Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt siger, at man vil komme med et revideret forslag.- Men man har på ingen måde afvist det. Man risikerer at åbne Pandoras æske, og dermed reelt genåbne diskussionerne om Vejpakkerne. Det er helt ude i hampen, hvis det måtte blive resultatet. Når man piller ved ét element i et kludetæppe af kompromisser, så risikerer man at alle de enkelte elementers balancer, falder fra hinanden. Det kan vi ikke leve med, siger Erik Østergaard, der peger på, at den ovennævnte rapport - Ricardo-studiet - viser, at en meget stor andel af de østeuropæiske lastbiler kun vender hjem til hjemmebasen én gang årligt.- Det bekræfter jo problemet med postkasse-selskaber. Og tallene i rapporten viser med al ønskelig tydelighed, at der er et stort problem med nomadekørsel. Vejpakkerne er et hele, bygget på en stribe hensyn og kompromisser. Man kan ikke pille ét element ud, uden at resten påvirkes. Derfor et EU-Kommissionens reaktion slatten og helt, helt utilfredsstillende, siger Erik Østergaard.DTL-direktøren mener, at østeuropæiske lande bruger klimaet som en pseudo-undskyldning, da den store klimabelastning fra øst-bilerne skyldes, at de overhovedet ligger og kører nomadekørsel efter chance-ture langt fra hjemlandet, at de ligger i tomgang på rastepladser, at de kører tomkørsel mellem cabotageture og kører langt efter den billigste diesel.- Sandheden er, at kritikken af vejpakkerne fra de østeuropæiske lande og de vestlige speditører, der har lukreret på forretningsmodellen, aldrig har handlet om klima, men om at få lov til at opretholde en forretningsmodel, der hviler på social dumping og unfair konkurrence. Det skal de ikke have lov til at slippe afsted med. Nu må vi appellere til, at EU-Parlamentet træder i karakter, og står ved vedtagelserne i Vejpakkerne, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Vi ser jo allerede i dag, at de nordeuropæiske, herunder danske, transport- og speditionsvirksomheder, der har haft biler indregistreret i Østeuropa, er begyndt at flytte til for eksempel Flensborg. Det er ganske som vi havde forudset: Når det bliver for svært og dyrt at opretholde social dumping og spekulation i lavtlønschauffører som forretningsmodel, så kan man lige så godt flytte bilerne derhen, hvor de rent faktisk bruges. Dét er det, vi ser ske nu. Og deri ligger også en klimagevinst, fordi de mange fiksfakserier og lange unødvendige transporter ikke længere kan betale sig.