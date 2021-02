Kibæk-vognmand kører fra Holstebro med komplet træk

Mandag 22. februar 2021 kl: 11:45

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Der er tale om et vogntog med en fire-akslet Volvo FH 540-forvogn og en tre-akslet Nopa-påhængsvogn. Forvognen er opbygget med et Multilif Ultima 26S.63-kroghejs med en tip- og optrækskapacitet på 26 ton. Krogen er hydraulisk forskydelig op til 1.450 mm, og hejset er beregnet til kasselængder på 5,2 til 7,0 meter målt fra midt på krogen til bagende af ladet.Det har funktioner som ilgang, der giver ekstra høj hastighed ved aflæsning af tomme containere samt hurtigtip, der reducerer tiptiden med 2/3 af tiptiden.Sammen med opbygningen af forvognen har Sawo i Holstebro leveret en tre-akslet Nopa-containerpåhængsvogn beregnet for 6,5 - 7 meters containere. Påhængsvognen er leveret med luftaffjedrede aksler med tromlebremser. På siden af påhængsvognen er der monteret en værktøjskasse.Klemen Transport ApS, der også omfatter Kibæk Maskinstation ApS beskæftiger sig med almindelige transportopgaver og særkørsler samt transport af træ og flis samt entreprenør- og markarbejde.