- Nordjysk virksomhed brugte EU-projekt til at redde 100 arbejdspladser

Onsdag 10. februar 2021 kl: 13:08

Af: Redaktionen Som led i genrejsningen har HMK Bilcon gennemgået en omfattende modernisering - kundedatabasen er digitaliseret, og medarbejderne er blevet uddannet og kompetenceløftet. (Foto: HMK Bilcon)Når det offentlige vil hjælpe, og hjælpen er god og effektiv, er det bare om at tage imod. Sådan er filosofien hos tankbilproducenten HMK Bilcon i Aalborg, som på fire år har rejst sig efter en konkurs og nu har plus på bundlinjen, oplever vækst og holder 100 mand beskæftiget.

Den vellykkede genrejsning er foregået med støtte fra det nordjyske erhvervsfremmeprogram ”Vilje til vækst”, der er drevet af Erhvervshus Nordjylland og støttet med i alt 59,3 millioner kroner fra EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond.Her har den snart 125 år gamle virksomhed HMK Bilcon fået hjælp til blandt andet digitalisering, kompetenceudvikling og databehandling. Dén kombination har virket effektivt på mange danske SMV’er, som har fået styrket konkurrenceevnen, skabt nye produkter og ser nye markeder.Og det har også virket for HMK Bilcon.- For fire år siden regnede det praktisk talt ned gennem taget, men nu er vi en moderne og fremtidssikret virksomhed. Undervejs har vi brugt alle de muligheder, som ”Vilje til vækst” kunne tilbyde, og det har været en helt afgørende hjælp i vores turnaround, siger Peter Jensby, der er administrerende direktør i HMK Bilcon.

I ”Vilje til vækst” er projektleder Eva Thornberg imponeret over HMK Bilcon's evne til at bruge de mange muligheder, som virksomheder har i erhvervsfremmesystemet:

Huller i taget og kunder i notesbøger



Fakta om HMK Bilcon:

Beliggende i Aalborg-forstaden Gistrup. Grundlagt i 1895. Fremstiller et bredt udvalg af tankvognsløsninger til levering af olie og benzin, forsvarsløsninger til militæret, mobile løsninger til sundhedssektoren og til events samt korn- og foderstofløsninger. Beskæftiger ca. 100 ansatte



Fakta om "Vilje til vækst":

Formålet med ”Vilje til vækst” er tage hånd om de nordjyske vækstudfordringer ved at styrke og orientere dem mod mere eksport og ved at få flere nordjyske virksomheder ind i solide vækstforløb. I projektet skal der gennemføres rådgivningsforløb for 280 virksomheder, og 336 virksomheder skal have en vækstplan

Målet er at skabe 78 nye vækstvirksomheder og 360 nye arbejdspladser. 332 virksomheder skal gennemføre kompetenceudviklingsforløb for deres medarbejdere. Her er målet, at 1.329 personer står med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelse i programmet

”Vilje til vækst” åbnede 1. januar 2016 og slutter 31. december 2021. Kompetenceudviklingsdelen afsluttes dog 28. februar 2022

Operatør på projektet er Erhvervshus Nordjylland i tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer og udført ved eksterne rådgivere

EU’s Socialfond har støttet projektet med 26,2 millioner kroner, og EU’s Regionalfond har støttet med 33,1 millioner kroner Det samlede projektbudget er på 118,6 millioner kroner

Fakta om EU's Socialfond og EU's Regionalfond:

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, EU’s Regionalfond og danske partnere hvert år 1 milliard kroner i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst

EU's Socialfond medfinansierer projekter, der skal:



Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder

Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder

Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark

EU's Regionalfond medfinansierer projekter, der skal:



Styrke virksomhedernes innovationsevne

Udarbejde vækstplaner for virksomhederne

Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.

Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere

- Virksomheden har på eksemplarisk vis brugt os i Erhvervshus Nordjylland og de lokale erhvervskontorer. Og hver gang, virksomheden har fået hjælp fra projektet, har den skabt vækst og fremgang på indsatsen, siger og tilføjer, at projektet generelt har et ”stort fokus på vækst.- Det er dét, vi kigger efter, når vi screener virksomhederne. Og dem, der ikke kommer med i ”Vilje til vækst”, er dem, der ikke kan sandsynliggøre et potentiale for vækst og eksport. De bliver i stedet henvist til andre relevante muligheder af os, siger hun videre.Hundreder af nordjyske virksomheder har ligesom HMK Bilcon været igennem ”Vilje til vækst”. Programmet har været i drift siden 2016 og har skabt sig et navn blandt virksomheder i Nordjylland som erhvervsfremmesystemets ”schweizerkniv”.- I projektet kan vi - ligesom med schweizerkniven - hele tiden trække nøjagtig det redskab eller værktøj frem, der passer til den enkelte virksomheds behov, siger Eva Thornberg.Programmets tre produkter - rådgivning om vækstplan, kompetenceudviklingsforløb samt synergiskabende camp'er med andre virksomheder - har ramt et klart behov blandt nordjyske virksomheder. Foreløbig har 345 virksomheder deltaget i ”Vilje til vækst”: 275 virksomheder har fået rådgivning, 336 har fået en vækstplan, 200 virksomheder har haft ansatte gennem et kompetenceudviklingsforløb, og der er gennemført 25 camp'er.Målsætningen for programmet er overgået, selvom projektet først slutter om et år.- Og nu bliver det muligt at hjælpe langt flere virksomheder i projektets sidste år, siger Eva Thornberg og fortsætter:- Vi skræddersyr alle indsatser efter virksomhedernes behov, og det viser, sig, at virksomhederne har brug for kortere og mere intensive forløb, end vi havde regnet med. Kortere forløb er også billigere, og det betyder, at vi kan sprede midlerne og nå ud til yderligere 50-60 virksomheder. Samtidig fik vi sidste år ekstra knap 8 millioner kroner i COVID-19-midler fra erhvervsfremmebestyrelsen, som giver mulighed for 100 ekstra kompetenceløftforløb.I HMK Bilcon stod administrerende direktør Peter Jensby tilbage i 2017 med en kæmpeopgave, da han og andre investorer overtog virksomheden, som med direktørens egne ord var ”blevet negligeret i 30 år”, der var huller i taget på produktionshallerne, maskinerne var slidt ned, og virksomhedens it-systemer var 10 år gamle.- Vi brugte op mod 15 millioner kroner på at rette op på faciliteterne. Blandt andet lå alle kundedata i indbakker og notesbøger, og vi gik glip af ordrer, fordi der ikke var styr på vores data, siger Peter Jensby.I dag - fire år senere - er virksomheden gået fra 40 til 100 ansatte og leverer et mindre overskud. Produktionen er moderniseret og kører med 3D-teknologi, kundedatabasen er digitaliseret, og medarbejderne er blevet uddannet og kompetenceløftet. Og der er store vækst- og eksportplaner: Medarbejderne er blevet uddannet i LEAN, og produktionen skal automatiseres med robotter.- Vi har viljen til at vokse, og trods COVID-19 regner vi med at øge omsætningen med 15 procent i 2021. Vi går efter mere eksport - generelt er vi lidt for sløve i Nordjylland, hvor der tænkes for meget i blot at sælge til Danmark. Vi vil derudad og skammer os ikke over at gå efter lande i Mellemøsten og Afrika, siger Peter Jensby, som fra begyndelsen vidste, at der skulle hentes ekstern hjælp til virksomhedens turnaround:- Jeg har været med til at vende otte virksomheder fra minus til plus, og hver gang har jeg brugt erhvervsfremmesystemet. Derfor vidste jeg, at vi ville kunne få en masse ud af ”Vilje til vækst”, og uden projektets hjælp havde vi stået med underskud i dag, siger han.