Positivt at søfolk undtages karantæneregler

REDERIORGANISATION:

Søndag 7. februar 2021 kl: 20:16

Af: Redaktionen De nye karantæneregler for indrejsende til Danmark gælder ikke de søfolk, offshore-arbejdere og maritime teknikere, der krydser grænsen for at påmønstre et skib, eller som er på vej hjem til fritid hos familien mellem to udmønstringer.



Det står klart, efter Sundhedsudvalget har godkendt en række dispensationer fra den nye hastelov, der ellers stiller krav om karantæne ved indrejse til Danmark.







Bekendtgørelsen skaber glæde hos Danske Rederier, der netop har opfordret til denne undtagelse af de søfarende sammen med Maskinmestrenes Forening og Dansk Metal i et brev til justitsminister Nick Hækkerup (S).







- Vi er glade for, at ordførere og ministre har lyttet til vores fælles opfordring med fagforeningerne. Det ville være at skyde gråspurve med kanoner, hvis en søfarende skulle bruge for eksempel 10 ud af 14 hjemmedage på at være i karantæne, efter at have været i det beskyttede miljø om bord, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.





At søfolk undtages kravet om karantæne giver ifølge Danske Rederier god mening.





- Ombord på skibene omgås de søfarende en meget begrænset personkreds. Og når søfolkene rejser til eller fra deres skibe, så bliver de hyppigt testet, så vi vurderer, at det vil være fuldt forsvarligt at undtage dem fra kravet om karantæne, siger Jacob K. Clasen.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.